Des ateliers pour bien gérer ses finances

Trois ateliers automnaux gratuits pour apprendre à bien gérer ses finances seront offerts par l’association coopérative d’économie familiale (ACEF) du sud-ouest de Montréal.

Avec «l’atelier solutions à l’endettement» et «l’atelier sur le crédit», la coopérative propose des moyens pratiques de lutter contre son endettement ainsi que d’éduquer sur les notions financières qui entourent le crédit dans le but de bien comprendre comment bien le gérer.

Via sa programmation, l’ACEF invite aussi les intervenants sociaux à se joindre à son événement «intervention budgétaire, pauvreté et préjugés». Les participants y apprendront à «aborder les questions financières de façon respectueuse à mieux comprendre les facteurs influençant les choix de consommation des personnes plus vulnérables».

Ces ateliers de finances virtuels, qui sont d’une durée d’environ 1h30, seront offerts à huit moments différents qui s’étalent de septembre à décembre. La programmation précise des ateliers est disponible sur le site de l’ACEFSOM. Bien que les ateliers soient gratuits, il est nécessaire de s’y inscrire au préalable via ce même site.