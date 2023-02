Montréal Boréal: profiter de l’hiver dans le Sud-Ouest

Montréal Boréal – Le Jam du Nord, une fête en plein air pour célébrer la culture et la gastronomie montréalaise, se déroulera au Square Sir-George-Étienne-Cartier, à Saint-Henri, ce soir et cette fin de semaine. Organisé par la SDC Les Quartiers du Canal, l’événement sera gratuit et accessible à tous.

La programmation culturelle, établie en partenariat avec le Corridor culturel, inclut des performances de Naomie, Lysandre, Choses Sauvages et Émile Bourgault, entre autres.

Pour ce qui est de l’offre gastronomique, des restaurants et commerces comme Mano Cornuto, Brasseurs de Montréal et MG délices seront sur place samedi et dimanche.

L’objectif est de «bâtir une expérience dans Les Quartiers du Canal pour nos citoyens» et «d’obtenir une retombée économique pour nos commerçants», déclare, en entrevue, le directeur général de la SDC, Cyrille Bodiot.

Événement d’envergure, entre 2000 ou 3000 personnes sont attendues cette fin de semaine. La soirée est financée par le ministère du Patrimoine canadien, qui a mis sur pied un fond pour soutenir des activités commémoratives de la pandémie de COVID-19.

Le défi des événements hivernaux

«Un évènement d’hiver, c’est toujours plus complexe», affirme Cyrille Bodiot. La planification et les équipements doivent être en mesure de s’adapter aux grands froids et aux tempêtes de neige, précise-t-il.

«L’enjeu, pour nous, c’est que les gens puissent profiter de l’événement et rester sur le site le plus longtemps possible», explique le directeur général. Ainsi, la scène musicale a été installée sous un dôme chauffé, des espaces chaleur seront aménagés et café et chocolat chaud seront offerts. Par ailleurs, des commerces avoisinants se sont également proposés pour accueillir les participants qui voudront se réchauffer.

La priorité demeure le bien-être des employés, des artistes et des participants, assure M. Bodiot.

C’est pourquoi la programmation de ce soir est chamboulée, alors qu’Environnement Canada prévoit une température de -40°C avec le refroidissement éolien. Les concerts auront toujours lieu dans le dôme chauffé, mais le reste des activités prévues sont annulées pour des raisons de sécurité. Le reste de la programmation de la fin de semaine demeure inchangée, assure une porte-parole de la SDC.