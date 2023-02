Propos controversés du candidat conservateur dans St-Henri-Ste-Anne

Le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Saint-Henri–Sainte-Anne, Lucien Koty, a publié une série de publications controversées sur son compte Twitter dans les derniers mois, notamment par rapport à la COVID-19 et la guerre en Ukraine

Son compte Twitter est supprimé depuis dimanche dernier, disparition coïncidant avec l’annonce de sa candidature. Il a cependant été possible de recueillir quelques gazouillis de la part d’internautes qui ont continué de partager son contenu après la suppression de son compte.

En plus de ses positions sur le vaccin, M. Koty a publié à plusieurs reprises au sujet de la guerre en Ukraine. Selon lui, elle est principalement causée par les États-Unis et l’OTAN.

Il a également publié une image en lien avec une publication de Dan Bigras datant du 30 décembre 2021 dans laquelle il suggérait de vacciner la population à la sarbacane.

Lucien Koty est originaire de Dasso au Bénin. Il est arrivé au Québec en 1992 pour faire une maîtrise en recherche opérationnelle à Polytechnique Montréal et travaille depuis quatre ans en tant que consultant en technologie de l’information (TI). Le candidat conservateur affirme sur le site web du PCQ avoir passé une partie de sa jeunesse dans des pays où «les droits et libertés individuelles sont bafoués» et que son implication politique est motivée par le désir d’«arrêter cette descente aux enfers».

