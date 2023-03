QS a mené une campagne plus libérale que le PLQ, estime PSPP

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), estime que Québec solidaire (QS) a mené une campagne plus libérale que le Parti libéral du Québec (PLQ) dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Il critique notamment l’utilisation de dépliants uniquement en anglais, l’absence de mention à la protection de la langue française et à l’indépendance du Québec dans les communications du parti.

«D’une certaine manière, Québec solidaire a mené une campagne plus libérale que les libéraux qui, eux, n’osaient pas faire de communications seulement en anglais. Clairement, le plan de match de Québec solidaire, c’est de remplacer les libéraux en agissant plus [comme des] libéraux que les libéraux eux-mêmes. Nous, notre plan de match, c’est de remplacer la CAQ.»

PSPP soutient que le PQ a mené une campagne cohérente avec ce que le parti prétend être, contrairement à QS, qui a été mis au défi de faire une sortie publique pour discuter de la protection de la langue française ou de l’indépendance dans cette circonscription «qui s’anglicise à vitesse grand V», ce qu’il n’a pas fait, «suivant son plan de match», ce qui lui aura finalement permis de remplacer le PLQ.

Une responsabilité individuelle et partagée

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, admet quant à lui qu’une part de responsabilité lui revient pour expliquer la perte de Saint-Henri–Sainte-Anne aux mains de Québec solidaire (QS) lors de l’élection partielle du 13 mars, circonscription qui était libérale depuis 1994.

Il ajoute être fier de son candidat défait, Christopher Baenninger, et qu’un processus de réflexion est entamé en vue de cibler les raisons qui expliquent ce résultat décevant pour l’équipe libérale.

«Cette défaite est une preuve qu’on a un travail sérieux et de profondeur à faire par rapport à notre message et la manière de le véhiculer, précise M. Tanguay. C’est à nous d’effectuer le travail de réflexion pour être meilleurs et éventuellement regagner la confiance des Québécoises et Québécois, que ce soit dans Saint-Henri–Sainte-Anne ou ailleurs au Québec. J’ai un rôle personnel à jouer dans cette défaite, qui n’est certainement pas un pas en avant.»

Il ajoute que la démocratie a parlé et félicite le nouveau député, Guillaume Cliche-Rivard, qui a «gagné à la régulière». Le leader parlementaire de Québec solidaire et député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a quant à lui exprimé sa joie par rapport aux résultats de l’élection et se dit impatient d’accueillir son nouveau collègue au Salon bleu.