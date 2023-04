Le compost sera collecté partout dans le Sud-Ouest d’ici la fin de 2024

L’arrondissement du Sud-Ouest déploiera progressivement la collecte des résidus alimentaires à partir du 1er mai avec pour objectif de couvrir l’ensemble de son territoire d’ici la fin de 2024.

Les immeubles de neuf logements et plus, les industries, les commerces et les institutions de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne représenteront la première étape. À l’automne, l’arrondissement compte ajouter Pointe-Saint-Charles à la liste. Au printemps 2024, Saint-Paul et Émard auront aussi accès à ce service, tandis que Griffintown sera desservie à partir de l’automne 2024.

«Nous devons adopter un mode de vie qui tend vers le zéro déchet sous toutes ses formes, notamment en valorisant nos restes de table et aussi en évitant le gaspillage des aliments», exprime le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais. Il note que seulement 6% des déchets des résidents sont actuellement compostés et souhaite en faire plus.

Depuis 2013, les logements unifamiliaux du Sud-Ouest ont accès à la collecte des résidus alimentaires. Douze sites de dépôt sont aussi disponibles dans l’arrondissement.