Canal Lachine 4.0: le Grand Sud-Ouest veut attirer des entreprises

Canal Lachine 4.0, un vaste projet alliant notamment la Ville de Montréal et PME MTL, prévoit la transformation des terrains contaminés et des bâtiments abandonnés qui parsèment les berges du Canal-de-Lachine afin d’y développer de nouvelles zones industrielles et de nouveaux quartiers.

La zone visée, qui traverse les arrondissements du Sud-Ouest, de LaSalle, et de Lachine, possède un «potentiel d’innovation incroyable», s’exclame le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, devant la foule d’une centaine de personnes réunies à l’Espace canal pour l’annonce mercredi soir. Le secteur de 6,3 millions de pieds carrés compte aujourd’hui 1000 entreprises qui emploient 18 000 personnes, souligne-t-il.

Le projet, implanté sur un échéancier de 10 à 15 ans, sera respectueux des résidents et entreprises actuels ainsi que de l’héritage patrimonial du canal, assure M. Dorais.

Ça va être un nouveau pôle stratégique qui s’articule autour d’un joyau, le canal Lachine. Nancy Blanchet, mairesse de LaSalle

Ce nouveau «pôle stratégique» sera axé autour du développement durable et de la mobilité active, se réjouit la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic. «Il n’y a rien de plus vert que de développer sur des sols contaminés et proches du centre-ville», souligne-t-elle.

L’élue salue également la collaboration entre les acteurs politiques, économiques et communautaires du Grand Sud-Ouest. «Les défis qu’on a devant nous sont trop grands pour rester dans des camps partisans», déclare-t-elle.

De gauche à droite : Nathalie Robitaille, directrice générale PME MTL Ouest-de-l’Ile; Maja Vodanovic, mairesse de Lachine; Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest; Nancy Blanchet, mairesse de LaSalle; Marie-Claude Dauray, directrice générale PME MTL Grand Sud-Ouest. Nicolas Monet/Métro

Attirer des entreprises innovantes

La vision Canal Lachine 4.0 permettra «d’attirer et retenir durablement des entreprises innovantes sur le territoire», selon directrice générale PME MTL Grand Sud-Ouest, Marie-Claude Dauray. PME MTL soutient la Ville dans la mise en place du projet et pour le faire rayonner.

Ainsi, la Ville espère que des industries créatives, culturelles, de la fabrication légère — comme la technologie médicale ­— ou de transport éliront domicile aux abords du canal.

Notons que des projets spécifiques sont déjà en chantier. Les Ateliers Cabot, projet de revitalisation de l’ancien chantier naval de la Canadian Power Boat Corporation, dans le Sud-Ouest, accueilleront notamment un incubateur d’entreprises et des ateliers d’artistes. En outre, l’ancienne distillerie Seagram, à LaSalle, deviendra le Quartier Whisky, qui inclura des espaces verts et une promenade commerciale.

Les entreprises déjà sur le territoire ne seront pas en reste, assure Mme Dauray à Métro. Les industries «plus traditionnelles» auront le soutien de PME MTL pour moderniser leur modèle d’affaires et adopter de meilleure pratique de développement durable.



Par ailleurs, la vision Canal Lachine 4.0 englobe le développement déjà planifié de l’écoquartier Lachine-Est. Lachine comptant déjà plusieurs écoles et un hôpital sur territoire, la mairesse Vodanovic se réjouit de la création d’un pôle d’emploi à proximité. «Plus de densité, plus de commerces de proximité, plus d’emplois proches», dit-elle.

Lachine pourra donc retrouver son importance économique d’antan, mais avec des entreprises du 21e siècle et à échelle humaine, espère-t-elle.

Une carte de la vision Canal Lachine 4.0. Gracieuseté.

Un tramway, réclame Lachine et LaSalle

Davantage d’infrastructures de transport en commun sont nécessaires pour que le projet de redynamisation soit un véritable succès, insistent la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, et la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet.

Il va falloir un tramway. Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

Les employés du secteur se rendent pour la plupart au travail en auto solo, reconnaît Marie-Claude Dauray. PME MTL fait tout ce qui est à la hauteur de ses moyens pour favoriser la mobilité active, assure-t-elle, en travaillant avec la Société de transport de Montréal (STM) pour détourner des lignes d’autobus, et avec des entreprises pour créer des comités de mobilité en leur sein et mettre des vélos électriques à la disposition des employés.

Malgré tout, la mise en place d’un réseau de transport en commun plus structurant découle de la juridiction de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). L’ARTM est présentement dans une phase de consultation pour le Grand Sud-Ouest, explique Mme Dauray. «Tout démontre que Lasalle et Lachine ont besoin de plus de transport en commun», souligne-t-elle en se croisant les doigts.