Le prêt de télescopes par la Ville est un «véritable succès»

La Ville de Montréal offre à ses citoyens la possibilité d’observer les astres du ciel en empruntant des télescopes gratuitement dans deux bibliothèques du Sud-Ouest. Cette initiative, réalisée en partenariat avec la Fédération d’astronomes amateurs du Québec, est très populaire depuis le début de l’été.

«Le prêt de télescopes est un véritable succès. Tous nos télescopes sont prêtés, et dès qu’il y en a un qui arrive, il part», indique la responsable des communications pour l’Arrondissement du Sud-Ouest, Aimée Evouna. Elle précise qu’il y a déjà une longue liste d’attente tant à la bibliothèque Marie-Uguay qu’à celle de Saint-Henri, endroits où les appareils – six StarBlast 4.5 d’Orion – peuvent être obtenus.

Les citoyens peuvent emprunter les télescopes pour une durée de trois semaines non renouvelable. Pour faire une réservation, il faut avoir 18 ans ou plus, et téléphoner ou se présenter directement aux comptoirs des bibliothèques.

Une règle importante à retenir en tout temps est celle de ne jamais regarder le soleil, comme le rappellent des autocollants apposés sur les outils optiques.