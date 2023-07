Des résidents de Pointe-Saint-Charles font du bruit pour dénoncer celui du REM

À peine le Réseau express métropolitain (REM) officiellement lancé que sa présence perturbe la quiétude de certains résidents. Une dizaine d’entres-eux de Pointe-Saint-Charles s’étaient donné rendez-vous pour faire du bruit, casseroles à la main, afin d’exprimer leur mécontentement face au bruit que génère le nouveau train.

«On voit les rails du REM au bout de chaque rue ici. Donc à chaque rue, le son pénètre dans le quartier et il s’engouffre dans les cours intérieures et se répercutes sur les murs, explique Yolande Racine, qui vit dans le secteur. On l’entend dans la cuisine, dans la chambre à coucher, on l’entend dans notre salon, le bruit est partout.»

Le quartier est protégé par les nuisances sonores de la voie ferrée par un mur antibruit. Mais ce mur n’arrêterait pas les bruits provenant du passage surélevé du REM.

On l’entend dans la cuisine, dans la chambre à coucher, dans notre salon, le bruit est partout. Avec tout le budget qu’ils ont eu, pourquoi ils n’ont pas pensé à ça les ingénieurs ? Yolande Racine

Elle préférerait que le problème soit réglé à la source, c’est-à-dire au niveau du REM directement, plutôt que de voir d’autres murs antibruit être construits.

«On ne va pas emmurer Pointe-Saint-Charles parce qu’on n’est pas capable de réfléchir en amont sur des problèmes qu’on va créer pour la population», estime-t-elle. Yolande Racine s’inquiète des répercussions de l’absence du feuillage en hiver, qui pourrait amplifier le problème.

Nouvelle réalité

François-Marie Bertrand a lui aussi vu sa qualité de vie diminuée depuis l’arrivée du REM aux abords de Pointe-Saint-Charles. Alors qu’il avait pour habitude de dormir les fenêtres ouvertes, et ce «même en hiver», ce citoyen doit désormais vivre avec le bruit omniprésent du nouveau train.

«On nous a vendu un train léger et silencieux. Hors ce n’est pas léger du tout c’est très gros comme structure, et ce n’est pas silencieux, alors on le retourne au magasin, ça ne fait pas notre affaire, explique François-Marie Bertrand. Je trouve que c’est beaucoup de milliards pour faire quelque chose qui ne marche pas.»

M. Bertrand aurait contacté la CDPQ-Infra qui est responsable du projet pour lui demander d’intervenir. On lui aurait alors répondu que des études seraient en cours au sujet d’absorbeurs dynamiques de son et que les rails seraient sablés pendant la nuit pour réduire la nuisance.

Des résidents de Mercier étaient aussi présents ce matin, car ils craignent de se retrouver dans la même situation après l’arrivée du REM dans l’est de Montréal.

Selon les résidents, une pétition serait en cours de préparation pour dénoncer le bruit que fait le REM. La CDPQ-Infra n’a pas encore répondu aux questions de Métro. La CDPQ s’était déjà engagée ce mois-ci à agir quant au bruit du REM.