Des mesures pour limiter le gaspillage d’eau à Vaudreuil

Le nombre de permis émis pour l’arrosage sera limité à 150 à la fois cette année à Vaudreuil-Dorion dans le but de limiter le gaspillage d’eau potable. L’an dernier, la consommation d’eau avait atteint un sommet de plus de 40 000 mètres cubes, soit quatre fois plus que la normale, qui se situe à 11 000 par jour.

La municipalité compte également être plus sévère sur le respect de la règlementation de l’arrosage et du remplissage des piscines. Une centaine de contraventions avaient été données en 2020.

La surconsommation d’eau des dernières années avait notamment mené à des investissements de plus de 30 M$ dans l’usine de filtration d’eau. «Ces travaux-là, c’est presque exclusivement pour la consommation de la période estivale», affirme le maire Guy Pilon.

Malgré cela, des problématiques sont survenues dans certains quartiers comme à Hudson Acres, où le réservoir s’est vidé à plusieurs reprises. Des équipes de la Ville ont dû être dépêchées sur place afin d’ajouter de l’eau pour que le service d’incendie puisse y avoir accès en cas d’urgence.

«Ils sont une trentaine dans ce secteur-là qui consommait comme je ne sais pas combien de centaines de maisons, explique-t-il. C’est pour ça que cette année, on va faire une surveillance accrue pour que ça ne se reproduise plus.»

Le maire indique que l’usine de filtration est assez grande pour approvisionner sa ville en eau. Il souhaite cependant que ses résidents se sensibilisent au gaspillage.

«De l’eau, il y en a pour tout le monde, assure le maire. On en a assez pour une population de 55 000, mais on demande aux gens de l’utiliser de façon responsable pour éviter qu’on ait des problématiques localisées.»

Causes

Plusieurs raisons expliqueraient la consommation excessive des résidents de Vaudreuil-Dorion. Outre l’augmentation de la population des dernières années, l’engouement pour le jardinage dû à la pandémie aurait également son rôle à jouer.

«À quel point il a un impact, je ne pourrais pas le dire, mais c’est certain que ça s’accumule, indique M. Pilon. Mais je crois quand même que ce qui consomme le plus d’eau outre l’arrosage, c’est le remplissage des piscines.»

Les nouveaux résidents provenant de villes qui n’ont pas de règlementation sur l’utilisation de l’eau potable seraient aussi en cause.

«On est 44 000 habitants, mais par moment on consomme de l’eau comme si on était 120 000. Donc c’est pour ça qu’on fait des campagnes pour sensibiliser les gens.» Guy Pilon

«Ils ne sont pas sensibilisés à cette problématique-là, continue-t-il. Ça va prendre du temps, mais on va continuer d’en parler pour changer les habitudes.»

C’est donc pourquoi seulement 150 permis à la fois seront délivrés cette année. Lorsque les deux semaines d’arrosages seront écoulées, 150 autres personnes pourront en bénéficier. Les quartiers nouvellement développés qui doivent planter du gazon seront priorisés.

La consommation d’eau potable des résidents peut être consultée en temps réel sur le site internet de la Ville via un outil qui est mis à jour chaque heure.

750 000$

Frais d’exploitation que peut représenter la surconsommation d’eau à Vaudreuil-Dorion.

Règlementation

L’arrosage manuel est permis les lundis et jeudis pour les adresses paires et le mardi ainsi que le vendredi pour les adresses impaires. Les heures sont limitées et changent en fonction du type d’arrosage.

L’obtention d’un permis permet d’arroser chaque jour pendant deux semaines lors de plages horaires spécifiques.

Il est également nécessaire de se procurer un permis pour le remplissage d’une piscine neuve ou nécessitant des réparations, sans quoi il est interdit d’en vider une pour la remplir à nouveau d’eau potable.

La Ville subventionne également les barils pour récupérer l’eau de pluie.