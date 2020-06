Un nouveau circuit de tasses réutilisables à Verdun

Un réseau de tasses réutilisables fait son entrée sur le territoire de Verdun. Les résidents pourront donc emprunter un gobelet dans un commerce et aller le reporter dans un autre établissement participant une fois l’utilisation terminée.

Au total, 13 commerces, dont le Café le 5e, Chez Robin, Bagel St-Lo et Komma Rosta, participent au projet de La Tasse, développé par l’organisme à but non lucratif (OBNL) La Vague. Cette initiative vise à réduire le nombre de gobelets de café jetables, qui représentent une importante source de pollution.

«On est déjà très axé sur l’environnement. La majorité de nos contenants pour emporter sont compostables et on fait beaucoup de zéro déchet», commente la barista de Chez Robin, Mayanna Calendini, ajoutant que c’était naturel pour eux de participer au mouvement.

Concrètement, les clients obtiennent leur tasse, qui peut contenir n’importe quel breuvage, pas exclusivement du café, en échange d’un dépôt de 5$ remboursé lorsqu’elle est retournée dans n’importe quel établissement participant. C’est ensuite à l’établissement de procéder au nettoyage pour qu’elle soit remise en circulation.

Flexibilité

Deux membres de Demain Verdun, Céline-Audrey Beauregard et Francis Waddell, sont derrière l’implantation de ce réseau de tasses réutilisables à plus grande échelle à Verdun. Ils ont rencontré les propriétaires des différents commerces dans le but de voir les tasses bleues se multiplier dans le quartier.

Auparanvent, seulement le Café le 5e offrait La Tasse. Les clients devaient donc obligatoirement revenir déposer leur gobelet à cet endroit. Demain Verdun en a commandé 250 pour les redistribuer dans les différents établissements.

«Notre objectif avec les commerçants, c’était vraiment de leur donner la possibilité de commander le nombre de tasses qu’ils voulaient», indique Mme Beauregard.

Normalement, ils doivent en commander un minimum de 50.

La députée provinciale Isabelle Melançon était présente lors du lancement, vendredi. En tant qu’ancienne ministre de l’Environnement, elle était ravie de voir des projets initiés par des citoyens se concrétiser. Elle a d’ailleurs remis une enveloppe de 250$ dans le but d’éviter aux commerçants les frais de livraisons et les taxes.

La Vague Il s’agit d’un organisme québécois créé l’an dernier. Celui-ci regroupe propriétaires de cafés et restaurants, baristas ainsi que citoyens soucieux d’environnement, désireux d’améliorer les pratiques au quotidien. Présent dans une centaine d’établissements, La Tasse est un des outils qui sert à la promotion de solutions écoresponsables en restauration.

Liste des commerçants participants à Verdun