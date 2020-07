Nouvelles cliniques de dépistage à l’arrondissement de Verdun

De nouveaux cas de contamination au coronavirus continuent d’apparaître sur l’île de Montréal, dont à Verdun où on note une légère hausse du nombre de tests positifs. Alors que le territoire de Verdun ne possédait aucune clinique de dépistage à proximité, deux nouveaux points de services sont désormais ouverts au public.

Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 était de sept à Verdun entre le 7 juillet et le 13 juillet. Ce taux a augmenté de 11 pour atteindre 18 nouveaux cas la semaine suivante. Alors que durant la pandémie Verdun était particulièrement touché, ce taux est relativement bas comparé à d’autres arrondissements et villes liées à Montréal. Par exemple, durant la semaine du 14 au 20 juillet, on comptait 82 nouveaux cas dans Ville-Marie et 51 sur le Plateau-Mont-Royal.

Afin que plus de résidents de Verdun et des alentours aient la possibilité de se faire tester, une clinique de dépistage sans rendez-vous a récemment ouvert à l’Institut en santé mentale Douglas. La capacité de dépistage est de 140 tests par jour. Les résultats sont disponibles en quelques jours, habituellement à l’intérieur de quatre jours. Administré par le CIUSSS de l’Ouest de l’Île, les résultats sont communiqués par courriel dans le cas d’un test négatif et par téléphone si le résultat s’avère positif.

Le CIUSSS Centre-Sud vient aussi d’ouvrir une nouvelle clinique de dépistage sur rendez-vous près de l’Hôpital de Verdun. Situé à la Clinique universitaire de médecine de famille Verdun, il est possible d’y prendre un rendez-vous en semaine.

Les personnes symptomatiques ou qui ont été en contact avec une personne testée positive sont invitées à aller se faire tester.

