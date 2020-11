Nouveau resto à la Place du Commerce de L’Île-des-Sœurs

Le nouveau restaurant de pâtes et pizzas Basilico a ouvert ses portes il y a environ deux semaines à L’Île-des-Sœurs. Ce sont d’anciens employés de la pizzeria Chez Carl qui sont derrière ce nouvel établissement.

La propriétaire Lilia Kumpan et son collègue Alfredo Anzaldi s’occupent de tout dans le restaurant. De la prise de commande à la confection des plats, le duo gère ce qui demande souvent plusieurs employés. «Ce n’est pas facile maintenant, mais c’est correct parce qu’on est vraiment content d’ouvrir à L’Île-des-Sœurs», témoigne Mme Kumpan.

Ayant travaillé à l’île, elle a appris à connaître les gens du quartier et elle tenait à rester en contact avec eux. «On connaît déjà la clientèle, et on l’aime beaucoup cette clientèle», souligne la propriétaire. Elle est reconnaissante à l’égard de la communauté puisque plusieurs ont déjà encouragé son projet.

L’ouverture de Basilico dans le contexte actuel aura été remplie de défis. Mme Kumpan prévoyait ouvrir deux mois plus tôt, mais les mesures sanitaires et les délais administratifs ont retardé les choses. La propriétaire est ravie d’enfin faire équipe avec son ami, le chef Anzaldi et d’offrir aux Insulaires une offre gourmande de plus.

En raison de la pandémie, comme partout en zone rouge, seulement les plats pour emporter et la livraison sont disponibles pour l’instant. Éventuellement, le local de la Place du Commerce pourra accueillir 50 places assises, et peut-être même une vingtaine de clients supplémentaires sur une terrasse.

Le restaurant Basilico est situé au 7, Place du Commerce, local 104, à L’Île-des-Sœurs. Il est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 22h et les week-ends de 16 à 22h.