Les Verdunois plutôt «dociles» face aux mesures sanitaires

De manière générale, les résidents de Verdun considèrent qu’ils respectent bien les mesures sanitaires. Un sondage maison de Métro IDS/Verdun révèle qu’environ la moitié des répondants suivent à la lettre les règles alors que plusieurs font quelques entorses.

Depuis le 18 juillet, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Cela fait partie des mesures sanitaires mises en place pour limiter la propagation du virus. Les résultats, qui ne sont pas des données exhaustives et qui sont basés sur l’honnêteté des gens, montrent que 34% des Verdunois lavent leur couvre-visage après chaque utilisation, tel que prescrit par la Santé publique. Près de 30% le lavent une fois par semaine alors qu’environ 7% le nettoient une fois par mois. Pour 27% des répondants, la question ne les concerne pas puisqu’ils portent un masque non réutilisable.

Lavage des mains

Au cours d’une journée, nos mains touchent à plusieurs surfaces qui peuvent avoir été contaminées par des virus. Ainsi, l’hygiène des mains est un bon moyen pour se protéger, notamment de la COVID-19.

Il est surtout important de se laver les mains notamment avant et après être allé dans un lieu public ainsi qu’avant et après avoir préparé le repas ou avoir mangé. Or, les résultats du sondage montrent que 63% des répondants se lavent ou se désinfectent les mains chaque fois qu’ils touchent une surface, 25% chaque fois qu’ils entrent dans un établissement et 11% admettent parfois oublier lorsqu’ils entrent quelque part.

Distanciation physique

La distanciation physique de deux mètres fait partie des mesures sanitaires recommandées afin de limiter la propagation du virus. Le gouvernement du Québec invite la population à prendre des marches, que ce soit seul ou avec les membres de leur bulle. Par contre, aucune activité sportive avec des personnes avec lesquelles on ne réside pas n’est permise jusqu’au 8 février, à moins d’être deux personnes seules.

La moitié des répondants se tiendraient le plus possible à deux mètres de distance des autres, mais quelquefois cela serait impossible. Environ 11% considèrent qu’il y a des exceptions presque chaque jour et 37% seraient irréprochables sur cette mesure.

Par ailleurs, 59% des Verdunois auraient limité leur contact uniquement à leur bulle familiale. Le quart des personnes sondées indiquent voir un seul ami environ une ou deux fois par mois, 8% fréquenteraient différents amis, toujours individuellement, quelques fois par mois, alors que 4% verraient des amis à l’intérieur ou à l’extérieur, mais jamais plus de trois personnes à la fois.

De faibles pourcentages montrent que des résidents n’ont pas changé leurs habitudes face à certaines mesures sanitaires.