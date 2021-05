Bientôt un nouveau bol au skatepark

Le skatepark du parc Arthur-Therrien fera peau neuve ce printemps. Les adeptes de planche à roulettes bénéficieront d’un nouveau bol.

La réfection des installations, dont le coût s’élève à 75 000$, débutera au mois de mai. Le parc de planche à roulettes sera fermé deux semaines pour laisser place au chantier.

Les rénovations prévues comprennent entre autres le remplacement d’un rebord de glisse et du marquage au sol. Les fissures existantes seront réparées.

Un quart de lune, sur lequel il est possible de pratiquer la planche à roulettes, sera ajouté et servira aussi à bloquer la circulation non sécuritaire près du stationnement.

La butte qui a été déchaussée sera remise en état et le système de drainage défectueux sera corrigé. Une barre de division, qui inclut un support à vélo, sera également ajoutée sur le site.

Six nouveaux modules

Le nouveau bol sera annexé au site actuel, ce qui augmentera l’espace du skatepark du parc Arthur-Therrien. Il aura une superficie de 776 m² et sera majoritairement en acier, à l’exception d’une section en béton.

Confectionné par la compagnie Spinworks, le bol a été pensé pour être accessible à tous les types de skateurs. Il comprendra six différents modules, et un point d’élévation, qui favorise la vitesse et permet une longue glisse.

L’un des modules sera une réplique de l’ancienne rampe bleue de Verdun (half pipe) des années 1980. Une longue bosse (long jump) sera aussi installée pour permettre d’avoir des vitesses rapides et d’explorer différents angles.

Le bol comprendra un court hip dont l’extension permettra à deux transitions de se rencontrer pour en faire un point central. L’élément signature du bol sera un over vert pocket, soit un mur central de 2,7 mètres de largeur. Puis, il y aura un bank to ledge qui permettra de faire des transitions sur le côté avant de se laisser glisser.

Le bol était déjà prévu par l’arrondissement en 2015 lorsque le skatepark du parc Arthur-Therrien a été complètement réaménagé.

Popularité

Ce parc de planche à roulettes est de plus en plus prisé par la population, d’autant plus que la pratique du sport libre est autorisée en période de pandémie.

«On est un peu victime de notre succès. Le skatepark a une certaine usure prématurée», indique la conseillère en planification à l’arrondissement, Julie Mahoney.

Certains citoyens ont demandé un meilleur éclairage affirmant que la luminosité actuelle favorisait les chutes et les blessures lors d’une séance informative. L’arrondissement a pris note de ces commentaires, mais a mentionné que le changement ou l’ajout de luminaires n’était pas prévu cet été.

Les résidents étaient plutôt enthousiastes par les aménagements annoncés. Beaucoup ont témoigné être ravis que le skatepark continue d’être accessible aux plus jeunes.

35

La Ville de Montréal compte 35 sites de planche à roulettes.