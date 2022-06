Le Défi têtes rasées Leucan fait de nouveau un carton

Ces deux dernières semaines, 36 courageux participants ont relevé le Défi têtes rasées Leucan, à l’un ou l’autre des deux défis organisés par l’organisme sans but lucratif (OSBL) à Montréal.

Le premier événement se tenait le 29 mai à Voiles en Voiles, au Vieux-Port de Montréal, et le second, le 4 juin, à Îlots 76 du Parc olympique.

Près de 20 000$ ont été amassés à Voiles en Voiles et près de 17 000$ à Îlots 76. Au total, cette année, tous les participants de Montréal et Laval ont récolté près de 243 000$.

Leucan accompagne et soutient les enfants atteints de cancer et leur famille, à partir du diagnostic et à chaque étape de la maladie. Il organise également des activités afin de briser leur isolement.

Ndeye, maman de Maliah, porte-parole de Leucan âgée de 11 ans, est très reconnaissante envers les participants du Défi têtes rasées et souligne l’impact de leur engagement pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

«Vous permettez au soleil de briller pour les familles pendant la maladie. Vous leur offrez la lumière au bout du tunnel», lance-t-elle, par voie de communiqué.

Pour obtenir plus d’information sur le Défi têtes rasées Leucan, ou pour participer, il est possible de s’informer à tetesrasees.com.