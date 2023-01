Le quartier chinois célèbre le Nouvel An lunaire

La première édition du Festival du printemps du quartier chinois aura lieu sur la place Sun-Yat-Sen, du 20 au 22 janvier. C’est l’occasion pour les Montréalaises et les Montréalais de découvrir la tradition du Nouvel An lunaire et les différentes activités culturelles et traditionnelles qui l’entourent.

En partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie et le Quartier des spectacles, le Marché de Nuit Asiatique offre une programmation gratuite et variée. Des lanternes traditionnelles de l’artiste Karen Tam seront accrochées par centaines dans le Quartier chinois. De plus, la présence d’un arbre à souhait permettra aux visiteurs d’inscrire un vœu à l’aide d’un ruban qu’ils pourront accrocher à une branche de l’arbre. En Chine, cette tradition du Nouvel An doit être faite avec son souhait le plus cher.

L’année 2023 est celle du Lapin d’Eau, quatrième animal du zodiaque chinois. Dans l’astrologie, il représente l’élément Eau et symbolise l’espoir, le calme et la prospérité.

Cette année du Lapin d’Eau symbolise la longévité, la prospérité et la paix, des éléments qui caractérisent bien le lien qui unit la population montréalaise à la communauté chinoise. Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie

La place Sun-Yat-Sen sera aussi aménagée pour l’occasion avec l’installation de bancs, de foyers et d’un kiosque à thé chaud offert gratuitement aux visiteurs.

Le samedi 21 janvier aura lieu une parade sur la rue de la Gauchetière, qui passera par le parc Sakura pour se rendre à la place Sun-Yat-Sen. Une performance de danse du dragon de l’École d’Art Phoenix sera en tête du cortège, suivie d’une danse du lion, d’un défilé de vêtements traditionnels, d’un spectacle de tambours et d’un opéra chinois de la troupe de la Chambre de commerce chinoise de Montréal. Des spectacles se dérouleront aussi le dimanche.

«Je suis tellement heureuse et fière de pouvoir présenter un projet qui regroupe les communautés du quartier chinois, pour célébrer la plus grande fête de notre culture», a déclaré Yifang Eva Hu, fondatrice et directrice générale du Marché de Nuit Asiatique.

Le Nouvel An lunaire ou la «Fête du Printemps» Contrairement aux Occidentaux, la Chine utilise pour ses Fêtes le calendrier luni-solaire traditionnel. Avec ce calendrier, la date dépend de la phase dans laquelle la Lune se trouve. Cette phase change d’année et permet aussi de changer le nom du calendrier lunaire en fonction des douze animaux du zodiaque chinois. Ces animaux sont le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Les célébrations de ce Nouvel An sont la plupart du temps placées sous le signe de la convivialité et de l’espoir. Source: National Geographic