Ville-Marie adopte un plan d’inclusion en emploi

L’Arrondissement de Ville-Marie a récemment adopté son Plan pour l’équité, la diversité et l’inclusion en emploi 2022-2024 (EDI). Élaboré par le comité équité, diversité et inclusion de l’Arrondissement ainsi que d’autres experts, il s’agit du premier plan d’action du genre pour un arrondissement de Montréal.

«Il s’agit avant tout de reconnaître et valoriser les humains au sein de l’organisation, explique la cheffe de division des ressources humaines à l’arrondissement de Ville-Marie et instigatrice de la démarche, Marion Angely. De nous assurer que chaque personne travaillant à Ville-Marie s’y sente bien comme elle est et aussi d’être aligné à la réalité de la population que nous servons.»

Concrètement, le plan inclut «119 propositions de mesures concrètes résumées en 33 actions et 6 priorités» qui ont été établies pour «répondre aux enjeux identifiés dans les diverses étapes du cycle de vie professionnel», précise l’Arrondissement dans un communiqué.

Le plan se veut une continuité du Plan directeur pour la diversité et l’inclusion en emploi 2021-2023 de la Ville de Montréal, du Plan d’action solidarité, équité et inclusion de la Ville 2021-2025, et du Plan stratégique Montréal 2030.