Extension de la tarification: un moratoire de deux semaines sur la question des parcomètres

Après avoir mis en halte le projet sur le déploiement d’une extension des heures de tarification des parcomètres et d’augmentation du prix de stationnement à Ville-Marie, l’administration Plante annonce un moratoire de deux semaines sur la question des stationnements pour «pouvoir entendre les partenaires». La société du développement commercial (SDC) du centre-ville réclamait quant à elle un moratoire d’un an.

Ces partenaires de la ville, notamment les SDC de Ville-Marie et les commerçants, avaient été surpris de constater des collants informant d’une extension des heures de la tarification aux parcomètres de l’arrondissement sans avertissement ni consultation de la Ville de Montréal. Il s’agirait d’un problème de «séquençage», selon la responsable du transport et de la mobilité au conseil exécutif de la Ville, Sophie Mauzerolle, qui considère que la faute est du côté de l’Agence de la mobilité durable (AMD) qui aurait posé les collants de façon précipitée. «Il y a eu des étapes qui ont été escamotées», admet-elle tout en maintenant que le projet d’extension des heures est bien réel et en route.

Ce n’est pas un secret pour personne, ça fait plusieurs mois que l’AMD travaille sur le stationnement. (…) Cette politique-là, on juge qu’elle est bonne. Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au conseil exécutif de la Ville

Le but derrière cette politique qui vise «un plus grand taux de roulement» pour stimuler «l’achalandage» est «d’éviter que les gens se stationnent et n’aillent pas dans les commerces». Un but qui sera expliqué aux intéressés durant le moratoire

L’AMD, un bouc émissaire?

Pour le chef de l’opposition officielle, Aref Salem, l’administration Plante «se cherche un bouc émissaire» en blâmant l’AMD.

Selon lui, la mairesse Valérie Plante essaie «de rectifier le tir» après avoir commis les faits, a-t-il dit en point de presse. Un communiqué envoyé par la Ville aux arrondissements en février dernier et dans lequel il est mentionné que le projet d’extension des heures tarifées devrait prendre place le 1er avril témoigne du fait que la Ville avait déjà pris sa décision à ce sujet, indique M. Salem par communiqué.

Il juge aussi que le projet va «pénaliser nos commerçants et pénaliser les résidents qui restent dans le secteur» alors que la hausse de la tarification rendrait moins alléchante l’idée de se stationner au centre-ville.

La mairesse juge au contraire que son administration «a toujours été très claire et transparente sur la nécessité de réfléchir aux meilleures pratiques pour susciter de l’achalandage». La mesure sera bénéfique pour «soutenir des petits commerçants qui ont besoin de clients», a-t-elle expliqué au conseil municipal d’aujourd’hui.