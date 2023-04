Un nouveau parc à chiens à venir dans Ville-Marie

Un nouveau parc à chiens ouvrira en juillet dans l’arrondissement Ville-Marie à Montréal. Il s’agit du cinquième dans ce secteur de la ville.

Le parc à chien sera situé dans le Square Viger, au coin des rues Saint-André et Saint-Antoine.

L’annonce a été faite lundi par le conseiller de Ville du district Saint-Jacques et responsable de l’Urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry. Il s’est dit «très heureux» d’annoncer la création du nouveau parc à chien et remercie la collaboration des citoyens du district.

Très heureux d'annoncer la création de ce nouveau parc dont l'ouverture est prévue à partir de juillet 2023. Merci aux citoyen-nes du district de Saint-Jacques qui ont collaborés à la réalisation de ce projet 🤝 🐕 🐶 #polmtl @CentrevilleMTL pic.twitter.com/XyXyHRZGzB — Robert Beaudry (@RobertBeaudry) April 24, 2023

Robert Beaudry a souvent exprimé son désir d’encourager les infrastructures résidentiel dans l’arrondissement de Ville-Marie, à travers les parcs et autres services.

Les autres parcs à chien de Ville-Marie se trouvent au coin de l’avenue de Lorimier et de la rue Larivière, des avenues du Docteur-Penfield et McGregor, des rues Lucien-L’Allier et Saint-Jacques et finalement dans le triangle formé des rues Duke, Brennan et de Nazareth.