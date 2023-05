La mésentente avec une locataire freine un projet immobilier

Deux projet immobiliers sont prévus au sud de la Place Émilie-Gamelin, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Hubert.

Mendev, l’entreprise propriétaire des bâtiments qui ont hébergé le restaurant Da Giovanni pendant plus de 60 ans, doit avoir l’approbation d’une locataire avant de mettre en branle la démolition des bâtiments nécessaire à la construction d’un nouveau projet immobilier. Or, la locataire, Carla White, et l’entreprise ne s’entendent pas sur la compensation qu’elle devrait recevoir advenant la démolition. La nouvelle est rapportée par Radio-Canada.

C’est l’Arrondissement de Ville-Marie qui a ordonné la nécessité d’une entente entre l’entreprise et la locataire avant le début des travaux du projet immobilier situé devant la place Émilie-Gamelin. Selon ce que rapporte le diffuseur public, Mme White s’attendrait à se voir offrir un «penthouse» et près de 50 000$. L’offre maximale émise par Mendev s’élève à 20 000$.

Le dédommagement offert à la locataire devrait être suffisant pour lui permettre de se loger pour plus de 6 mois ou un an, selon l’avocat de Mme White. Ce dernier est toutefois optimiste du fait que la situation se réglera par une entente et sans passer par un tribunal.



Pour redonner son allure au quartier, les élus de l’arrondissement espèrent une résolution rapide du litige. De son côté, le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry croirait en la bonne volonté du propriétaire de trouver une proposition convenable.