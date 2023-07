Chasse aux murales entre les gratte-ciels

La réputation de Montréal en art urbain n’est plus à faire. Quelques marches suffisent pour se rendre compte que les œuvres sont partout dans les rues. Au moment où ces lignes sont écrites, près de 300 murales recouvrent les façades montréalaises. Métro vous propose ce circuit pour découvrir les créations qui composent ce musée à ciel ouvert dans le centre-ville.

Le centre-ville de Montréal regorge lui aussi de belles murales. Entre les gratte-ciels, les quartiers de Shaughnessy Village et la Petite-Bourgogne présentent de très grandes fresques, de portraits en trompe-l’œil et de scènes fantastiques, créant ainsi un véritable musée à ciel ouvert. Les artistes ont utilisé différents styles pour leurs créations, allant du réalisme à l’abstraction, en passant par le street art et le graffiti.

Mentionnons par exemple la sublime façade du 2330, avenue Lincoln, au coin Atwater et Lincoln. Cette murale conçue par l’artiste atikamekw Meky Ottawa rend hommage à Alanis Obomsawin et son œuvre. Cette dernière s’est battue pour les droits des Premières Nations, notamment pour leurs droits civils et leur éducation.

Pour agrandir ce parcours ou pour voir plus de circuits à faire dans d’autres quartiers, consulter notre carte: