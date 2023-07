Nouveaux travaux majeurs sur Sainte-Catherine Ouest

La deuxième phase des travaux de réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest, au centre-ville de Montréal, commencera entre les rues Mansfield et Peel cet été. Les Montréalais peuvent savoir à quoi s’attendre, puisque la Ville compte reproduire en grande partie les aménagements mis en place lors de la première phase de travaux, entre les rues De Bleury et Mansfield.

Les trottoirs seront élargis de 60%. Les 38 places de stationnements seront enlevées, mais des espaces de livraison seront conservés. Des places assises seront installées. Le tronçon sera davantage verdi alors que 30 nouveaux arbres seront plantés.

«On inverse la tendance», lance Émilie Thuillier, responsable des infrastructures à la Ville de Montréal, jeudi, en point de presse au square Phillips. «C’est la place aux piétons de manière prioritaire.»

Des travaux seront également effectués sur la rue Metcalfe, entre la rue du Square-Dorchester et la place Mount-Royal, et sur la rue Mansfield, entre René-Lévesque et Sherbrooke.

On veut avoir le centre-ville le plus vert et le plus beau en Amérique du Nord. Émilie Thuillier, responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal

Les travaux débuteront le 7 août et dureront jusqu’en 2025. La Ville espère que l’entièreté de la deuxième phase des travaux, qui s’étend jusqu’à l’avenue Atwater, sera complétée d’ici 2030, affirme Mme Thuillier.

Certains tronçons de la rue Sainte-Catherine seront donc successivement complètement fermés à la circulation pendant la durée des travaux, mais les intersections resteront ouvertes.

Plan de la réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest. Gracieuseté de la Ville de Montréal.

«Un chantier exemplaire»

Le chantier Sainte-Catherine Ouest sera l’un des premiers à appliquer les mesures tirées du Sommet sur les chantiers, a souligné Émilie Thuillier, qui promet un «chantier exemplaire».

Certains travaux en face de commerces seront réalisés pendant la nuit, pour éviter de bloquer leur entrée et minimiser les inconvénients. Des agents de liaison et des agents techniques en circulation et stationnement seront présents sur les lieux afin d’apporter des solutions rapides pour assurer un suivi serré du chantier et limiter les entraves à la circulation.

Bien que l’administration Plante reconnaisse que les travaux majeurs affectent négativement les commerçants du secteur — notamment à la lumière de la première phase des travaux — la réfection de la rue Sainte-Catherine est absolument nécessaire, assure Mme Thuillier. Certaines conduites d’eau souterraines datent du 19e siècle. Les commerçants seront par ailleurs admissibles à la nouvelle mouture du programme d’aide financière pour les commerces affectés par des travaux majeurs.

De gauche à droite: Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs à la Ville de Montréal; Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial à la Ville de Montréal; Serge Sasseville, conseiller de la Ville du district Peter-McGill. Nicolas Monet/Métro.

Une séance virtuelle d’information sur les travaux sera tenue le 19 juillet prochain par Serge Sasseville, conseiller de la Ville du district Peter-McGill et Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme et de la participation citoyenne à la Ville de Montréal. «On va informer les citoyens et les commerçants de la nature des travaux, des échéanciers, et des possibles inconvénients sur leur quotidien», précise M. Sasseville.