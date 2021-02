Mui Mui, dans la continuité sino-américaine

C’est bien connu, la pandémie a frappé fort dans le milieu de la restauration à Montréal. Le jeune chef Minh Phat ne s’est pas laissé abattre pour autant, lui qui ouvre le nouveau restaurant Mui Mui dès le 3 février, sur la rue Jean-Talon Ouest, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

L’été dernier, le réputé restaurant Orange Rouge situé dans le quartier chinois a déclaré forfait. Pris à la gorge, le propriétaire Patrick Dumont a été obligé de fermer boutique après sept ans d’existence.

«Ç’a été une décision incroyablement dure, au début j’étais un peu fâché, admet Phat. En y pensant maintenant j’me dis que c’était la bonne décision. Aujourd’hui j’ouvre un restaurant en pleine pandémie, je suis un des seuls qui fait ça!»

Le chef villerois avait en quelque sort connu la consécration à Orange Rouge, lui qui avait été propulsé au poste de chef à seulement 24 ans, une rareté dans le métier.

Or, du jour au lendemain, le talentueux cuistot s’est retrouvé sans boulot.

«Je suis retourné vivre chez mes parents dans Villeray à 31 ans, confie le Montréalais dont les parents sont des boat people arrivés dans les années 1970. Ils sont contents de me voir tout le temps! Ils ne m’ont pas vu pendant les quinze dernières années parce que je travaillais comme un chien!», s’exclame-t-il, sourire en coin.

Ceux-ci sont emballés par le projet de leur fils. D’ailleurs, eux et un petit groupe d’investisseurs proches de Phat ont allongé les dollars pour mettre le projet sur les rails.

Cuisine asiatique nord-américaine

Fort de son expérience comme chef chez Orange Rouge et de ses séjours dans les restaurants gastronomiques Le Club Chasse et Pêche et Le Filet, là où il a fait ses armes comme cuisinier, Minh Phat se lance donc dans l’aventure Mui Mui, qui veut dire «petite sœur» en cantonais. «C’est un clin d’œil à Orange Rouge», précise-t-il.

Les gourmands qui connaissent sa cuisine ne seront pas dépaysés par le menu de sa nouvelle adresse puisque Phat importera plusieurs plats phares de l’ancien restaurant, lesquels ont tout de même été adaptés pour une formule «à emporter».

Par exemple, le thon albacore fera à nouveau le bonheur des friands de poisson.

«Il est mi-cuit, grillé, servi avec une petite mayonnaise avec du lait condensé, une salade à côté et du riz assaisonné en dessous. C’est très simple. Les gens mangent ça pour le lunch», présente-t-il.

On retrouvera aussi au menu le bœuf à la vietnamienne qui était servi en soirée à Orange Rouge. «Je l’ai un peu pimpé, j’ai ajouté des poivrons brûlés à la sauce, ça donne un goût fumé au plat», explique le jeune entrepreneur. Bien sûr, ses célèbres côtes levées seront aussi offertes au menu.

«Je crois que les gens auraient été fâchés si je n’avais pas ramené mes spare ribs», rigole-t-il.

Pour déguster les recettes de Phat, il faudra s’attendre à payer entre 10$ et 20$ sur l’heure du midi et entre 20$ et 40$ en soirée pour un repas pour une personne.

Mui Mui est situé au 149 rue Jean-Talon Ouest.