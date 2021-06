Riche programme d’animations, de spectacles: le grand retour de la TOHU

Cet été, entre la TOHU et son public, ce sera les grandes retrouvailles à la faveur d’un riche programme d’animations et de spectacles qui seront tenus à la Cité des arts du cirque et au parc Frédéric-Back.

Du Week-ends Cirque à la 12e édition du Festival Montréal Complétement Cirque en passant par le spectacle des étudiants de première année de l’École nationale de cirque, toutes ces activités sont proposées avec «bulles» pour pique-niquer et service de BBQ aux tables.

La nouveauté de cette année réside dans la carte Destination TOHU qui offre une foule d’avantages et plusieurs rabais…

«La carte est offerte gratuitement pour une durée limitée. 15 % de rabais sur les billets des Week-ends Cirque de l’été 2021, au bistro, au Bahut et à la boutique», annonce Destination TOHU dans un communiqué.

Pour Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation, «la TOHU, la Cité des arts du cirque et le parc Frédéric-Back seront animés plus que jamais de nombreux événements et spectacles».

«Bien que nous n’ayons pu nous rencontrer fréquemment cette année, nous n’avons pas chômé pour autant. La TOHU a transformé ses espaces en lieu d’entraînement et de résidences de création pour les artistes», explique-t-il. Que ce soit en salle, sous chapiteau, à l’extérieur, dans Saint-Michel ou encore dans les parcs, plusieurs artistes auront l’occasion de montrer le fruit de leur travail dans les prochaines semaines.

Au parc Frédéric-Back, tout est gratuit

À compter du 27 juin, plusieurs activités sportives seront proposées afin de profiter du grand air.

Chaque dimanche, l’expert Maxime Langlois, instructeur qualifié, donnera des cours pratiques de course à pied. Aussi, au parvis Papineau du parc, des sessions de yoga seront offertes en soirée de chaque mercredi, ainsi que des cours d’initiation au tai-chi et au qi gong, pour les journées des jeudis.

Pour admirer les œuvres d’art

À la Cité des arts, la murale, Hymne à St-Mich ! est à admirer à tout moment dans le hall d’exposition. L’œuvre Soleil de Micheline Beauchemin puis l’exposition Résidence in situ Saint-Michel sont également au rendez-vous.

Situés à un jet de pierre de la TOHU, les jardins du Siège social international du Cirque du Soleil rassemblent des œuvres d’artistes de renommée internationale. Au total, une vingtaine de sculptures forme le Jardin d’œuvres d’art sont à découvrir. Le parcours se termine au cœur du boisé est du parc Frédéric-Back pour découvrir Anamnèse 1+1, une œuvre installée près d’un belvédère offrant une vue à 360 degrés sur la ville.

La Falla est de retour

Événement phare de la TOHU, La Falla de Saint-Michel est aussi de retour ! Tout l’été, une équipe de professionnels de la construction, du modelage et de la peinture accompagne des jeunes falleros dans la réalisation d’une imposante structure.

Il n’y aura pas d’embrasement avant 2022, mais tout de même, un événement festif se tiendra du 16 au 18 août prochain avec la présentation de l’œuvre créée, avec des spectacles musicaux et des animations circassiennes.

Les enfants attendus….

Aux contes de Falla, les enfants sont attendus. Série de huit contes disponibles en baladodiffusion, Les contes de La Falla stimule l’imaginaire des enfants, invite au rêve et incite à réfléchir à la force de l’humain et aux éléments qui l’entourent. «Ce voyage rempli d’espoir signé Delphine Arnaud», sera disponible sur toutes les plateformes de baladodiffusion et au TOHU.ca, selon le communiqué du diffuseur culturel.

Montréal Complétement Cirque

Regroupant différents numéros, les étudiants de la première année de l’École nationale de Cirque le bal ouvrent le bal avec le spectacle Entre-temps les 24, 26 et 27 juin.

Quant à la 12e édition du Festival Montréal Complétement Cirque, elle se déroulera du 8 au 18 juillet. Ce festival, 100 % québécois, verra la participation du Cirque Alfonse, du Cirque FLIP Fabrique et Productions Kalabanté.