Un nouveau guide des ressources communautaires dans Villeray

C’est en plein cœur du parc Nicolas-Tillemont que la Corporation de développement communautaire (CDC) Solidarités Villeray a présenté un guide complet des organismes communautaires du quartier le 29 juin.

«Ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de mise à jour du guide. La pandémie a accentué le projet du développement du guide», explique Laurence Bolduc, agente de communication et chargée de projet à la CDC.

En entrevue avec Métro Villeray, Mme Bolduc mentionne que ce guide était pertinent à faire compte tenu de la période actuelle et que la crise sanitaire a exacerbé les besoins chez certaines personnes.

Le nouveau guide des ressources répertorie tous les organismes communautaires du quartier pouvant avoir un lien avec des personnes ayant des besoins à combler. Il est divisé en 18 sections comme le soutien alimentaire, le soutien aux locataires, la sécurité urbaine ou le soutien aux personnes en situation de handicap et à leurs proches.

En plus d’y indiquer les noms des organismes et leurs coordonnées, une carte est également offerte dans chacun des guides afin de situer où se trouvent les organismes du quartier Villeray.

«Au départ, on voulait faire quelque chose de plus simple avec une feuille où l’on mettait juste les numéros de téléphone, mais en raison du contexte actuel, on s’est dit qu’on voulait mettre plus de temps pour faire un guide complet», mentionne Laurence Bolduc.

Le guide est disponible en français, mais également en anglais, en espagnol, en arabe et en vietnamien.

Une nécessité pour le quartier

La mairesse de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, et le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, étaient présents lors de la présentation du Guide des ressources quartier Villeray.

Pour M. Fontecilla, il est nécessaire d’avoir une telle publication dans le quartier.

«C’est important pour les familles d’avoir accès rapidement à un recueil où l’on trouve toutes les ressources qu’on peut avoir de besoin», affirme-t-il.

Le député a collaboré à la première édition du guide des ressources de Villeray lorsqu’il travaillait à l’ancêtre de la CDC, Solidarités Villeray.

Ce dernier a contribué au développement du guide en finançant une partie de la production supplémentaire à partir du budget du Soutien à l’action bénévole.

La mairesse Giuliana Fumagalli croit aussi à la pertinence d’avoir un guide dans le quartier.

Sa présence au lancement était nécessaire selon elle.

«Je voulais en profiter pour rencontrer les gens des différents organismes et voir comment ils vont un an et demi après le début de la pandémie», mentionne-t-elle.