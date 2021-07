Des parcs à visiter dans Villeray

L’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension regorge de parcs où les citoyens du quartier adorent passer du temps entre amis ou en famille. Voici une liste de quelques parcs de ce territoire à visiter au cours de l’été.

Parc Jarry

Situé sur la rue Gary-Carter et tout près du stade IGA, le parc Jarry est l’un des parcs les plus fréquentés par les résidents du quartier et par les Montréalais en général. L’un des plus grands espaces verts de la Ville de Montréal avec ses 36 hectares, c’est un endroit idéal pour passer du temps entre amis autour d’un pique-nique ou pratiquer une discipline sportive.

En mai, la mairie de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension avait annoncé plusieurs projets ambitieux pour le futur du parc Jarry.

Par exemple, au cours des cinq prochaines années, plusieurs secteurs comme le parc à chiens ou la patinoire permanente seront relocalisés. Un terrain de jeux d’eau situé «près des services, de l’aire de jeux et de la plaine centrale libre» est dans les cartons. À plus long terme, il est prévu que le terrain de soccer et cricket sera réaménagé tout comme le parc de rouli-roulant notamment.

Selon plusieurs des Villerois ayant témoigné pour cette édition du Vivre Ici, c’est le plus beau parc du quartier.

«Je vais souvent dans ce parc. C’est un bel endroit pour passer un bon moment avec des amis ou avec sa famille », affirme Josianne Doummar.

Parc Frédéric-Back

Situé sur la rue Jarry Est, le parc Frédéric-Back offre une belle verdure. Avant d’être transformée en parc, c’était une ancienne carrière devenue un site d’enfouissement par la suite. Sur le site de la Ville de Montréal, on décrit le parc comme étant un milieu qui se dédie à l’environnement, aux sports, aux loisirs et à la culture

En ce lieu, il y a plusieurs aires pour pique-niquer, une fontaine d’eau potable, une piste pour ceux qui veulent faire de la course à pied, des supports à vélo et un stationnement gratuit.

Durant l’hiver, il est également possible de faire du ski de fond en traversant la piste polyvalente d’une distance de 5,5km.

D’autres pistes de ski de fond sillonnent les secteurs du boisé Est et du parvis Papineau. Il est possible de louer des skis de fond et des raquettes.

Les visiteurs pourront également voir plusieurs sphères servant à protéger les puits qui récupèrent des biogaz qu’émettent les déchets enfouis.

«Après une journée de travail, j’aime aller me promener dans ce parc. C’est un bel endroit chaleureux», affirme la Villeroise Noémy Galarneau.

Parc Villeray

Situé sur la rue De Normanville, le parc Villeray est un endroit idéal pour les gens voulant se détendre, pratiquer des loisirs et sports en plein air et simplement profiter des attraits de la nature.

Il y a également des terrains de baseball et de soccer pour ceux et celles qui veulent jouer à l’un de ces deux sports. Comme pour le parc Frédéric-Back, des tables à pique-nique sont disponibles, ainsi que des douches et vestiaires.

Au cours de l’été 2021, des cours de bachata, une danse provenant de la République Dominicaine, y sont également offerts le mercredi et le vendredi, de 19h à 20h par l’école de danse TIPICA.

«C’est un parc tranquille. C’est pour ça que je l’aime», confie Maryse Ménard, une résidente de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Parc De Normanville

Situé sur la rue De Normanville, le site est un lieu reconnu pour les personnes désirant pratiquer un sport ou un loisir. Les gens voulant relaxer peuvent le faire en allant dans l’aire de détente située dans le chalet, situé tout près de la rue De Normanville.

Pour les enfants, des jeux d’eaux sont accessibles. Parfait pour se rafraîchir lors des journées de canicule. Ces jeux d’eaux sont situés à l’angle des rues De Normanville et Everett, au sud de Villeray.

«J’aime beaucoup ce parc. Il est plus petit et plus calme. Il se trouve en plein milieu du quartier résidentiel», affirme Laurie-Anne Lamoureux, barista à la Royale crèmerie végane de la rue Jarry.