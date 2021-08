Un nouveau centre de vaccination dans Parc-Extension

Un nouveau centre de vaccination, mis en place par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, a ouvert ses portes le 4 août dans le quartier Parc-Extension.

Situé au 7101 sur l’avenue Parc, ce nouveau centre sera accessible à tous les Montréalais et Montréalaises tous les jours, de 8 h à 19 h 30, avec ou sans rendez-vous.

Les vaccins Pfizer et Moderna seront offerts uniquement. « On est capable de donner pas moins de 1000 doses par jour », a expliqué la présidente-directrice générale du CIUSSS, Francine Dupuis, lors d’un point de presse.

La mairesse de l’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, était également présente pour l’inauguration de la clinique. Lors du point de presse, elle s’est réjouie que le quartier puisse avoir accès à un centre de vaccination à proximité de la station de métro Parc et des autobus de la Société de transport de Montréal (STM).

Une clinique plus accessible

« Nous sommes d’avis que les citoyens et citoyennes du quartier doivent avoir accès à un site de vaccination plus facilement », affirme-t-elle.

En date du 4 août, 62,8 % des résidents du quartier Parc-Extension ont reçu au moins une dose du vaccin selon les données fournies par la direction régionale de santé publique. Ce taux est nettement inférieur à l’objectif de 75 % fixé par le gouvernement du Québec. Dans Villeray, 73,9 % des résidents ont reçu au moins une dose et 61,2 % dans Saint-Michel.

Une bonne fréquentation

Plusieurs résidents du quartier ont été se faire vacciner aux premières heures d’ouverture de la clinique. Lors du passage de Métro Villeray, il était près d’une centaine de personnes à être présent soit pour recevoir un vaccin ou attendre en ligne pour le recevoir.

« Je trouve que c’est une bonne idée d’avoir ouvert une clinique dans le quartier. Ça me permet de me faire vacciner et de pouvoir aller à mon travail qui n’est pas loin d’ici », mentionne un résident du quartier Parc-Extension.

« J’espère que ça va inciter les gens à aller se faire vacciner », a indiqué un autre citoyen.

Au moment d’écrire ses lignes, le centre restera ouvert jusqu’en janvier prochain. Toutefois, la présidente et directrice générale du CIUSSS précise qu’il est possible que le site soit ouvert plus longtemps si le variant Delta fait plus de ravages au Québec.