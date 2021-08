Fusillade à Villeray: un jeune rappeur succombe à ses blessures

Le jeune rappeur Duckerns Pierre Clermont, alias Jeune Loup, a été abattu dimanche soir dans le quartier Villeray. Il a été atteint par une balle alors qu’il circulait à vélo dans l’arrondissement aux alentours de 21h45.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont localisé le corps du jeune homme de 22 ans à l’angle Crémazie Est et Cartier.

Il s’agit du 17e homicide survenu à Montréal au cours de l’année 2021 et du quatrième seulement depuis le début du mois d’août. Le 2 août dernier, trois personnes ont été abattues par des coups de feu dans le quartier Rivière-des-Prairies. À pareille date l’an dernier, 13 homicides avaient été répertoriés par le SPVM.

L’enquête du SPVM se poursuit encore au moment d’écrire ses lignes. Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.

La mairesse de Montréal inquiète

Questionnée sur le sujet lors de son point de presse où elle annonçait les noms de huit candidates qui se présentaient pour Projet Montréal lors des prochaines élections municipales, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a promis d’en faire plus sur cet enjeu.

« C’est pour cela que j’étais avec la vice-première ministre la semaine dernière. Nous voulions être ensemble pour dire à la population qu’il est important d’agir sur ces crimes, toutes ces fusillades », a-t-elle affirmé lors de sa conférence de presse.

Le 4 août, la mairesse de Montréal et la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ont annoncé que Québec allait mettre sur pied une équipe intégrée de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Celle-ci aura le mandat de s’attaquer au crime organisé et au trafic d’armes à feu.

Cette équipe mixte sera coordonnée par la SQ et comprendra notamment des policiers de l’Équipe dédiée à la lutte contre le trafic d’armes (ELTA) du SPVM, créée en décembre 2020.

Une pluie d’hommages sur Twitter

Plusieurs admirateurs de Duckerns Pierre Clermont lui ont rendu hommage sur Twitter à l’annonce de son décès par les médias québécois et français.

Ce dernier était reconnu comme étant un des rappeurs du style « rap queb » à surveiller en 2021 selon un article du magazine Paroles & Musique de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

Toutefois, il était bien connu des policiers. Selon les informations de La Presse, il était en attente de trois procès différents: un pour menaces de mort et de non-respect de condition datant de juin dernier, un autre pour menaces et d’agression armée par étranglement datant de novembre 2020 et un troisième de menaces et de voies de fait datant de février 2020.