Clôture à la Gare Parc: un passage à niveau permanent pour l’automne

La Ville de Montréal a annoncé la construction d’un passage à niveau permanent à la gare Parc. Les travaux commenceront le 27 septembre et devraient durer un mois.

Suite à la mobilisation des citoyens de Parc-Extension et de Villeray, un passage ouvert à tous sera aménagé entre les rues Ogilvy et De Castelnau. Il comprendra un passage piéton, une piste cyclable et sera accessible universellement.

«Le passage à niveau entre les rues Ogilvy et De Castelnau est essentiel pour désenclaver le secteur et assurer un accès sécuritaire à la station de train Parc, au réseau de la STM, ainsi qu’aux commerces et aux services locaux. La Ville de Montréal a utilisé toutes les ressources à sa disposition pour accélérer l’aménagement de ce passage permanent», a déclaré la mairesse Valérie Plante dans un communiqué.

Les travaux seront remboursés à hauteur de 50% par le ministère des Transports du Québec. Et ce, dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains.

Pas de passage temporaire

Jusqu’à présent, la seule façon de passer à cet endroit est d’emprunter un passage entre les quais. Cependant il est uniquement destiné aux usagers de la gare Parc. Les citoyens ont manifesté plusieurs fois devant la clôture séparant les deux quartiers afin d’installer un passage temporaire. Certains mettant 45 min pour la contourner. Malgré de nombreuses discussions entre la Ville, le Réseau de transport métropolitain EXO et le Canadien Pacifique (CP), ce passage ne sera pas temporairement ouvert à la population. Cette proposition ne peut aboutir, car elle n’est pas conforme à la réglementation ferroviaire en vigueur, qui dépend du fédéral.