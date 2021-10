Alexandra Paillé, tout pour l’ultimate

Alexandra Paillé travaille depuis 2016 pour le Club Ultimate Villeray. Tout d’abord comme première trésorière avant de devenir présidente par intérim. Son objectif: développer la compétition, mais aussi, et plus récemment, le côté récréatif.

Depuis son arrivée au sein du club, plusieurs initiatives sont venues stimuler l’image de celui-ci dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Tout d’abord, l’idée a été d’augmenter l’offre du club aux habitants de l’arrondissement. Au début, ce dernier se concentrait uniquement sur la compétition féminine avec deux équipes de 30 ans et plus, et trois équipes de moins de 30 ans.

Pour augmenter cette offre, Alexandra Paillé et son équipe ont développé une offre junior mixte avec 4 équipes pour les moins de 19 ans et une équipe pour les moins de 13 ans. Mais la compétition reste importante puisque les équipes participent à des tournois parfois régionaux, nationaux, ou même parfois internationaux en se rendant jusqu’aux États-Unis.

Développer le récréatif

Le club a voulu élargir son offre aussi en proposant désormais des entraînements une fois par semaine pour celles qui souhaiteraient simplement s’amuser.

Il y a actuellement une trentaine de femmes qui participent à ces équipes amateurs.

On a voulu proposer aux filles qui souhaitent simplement jouer pour le plaisir avec leurs amies sans avoir la grosse pression de performance. Alexandra Paillé, présidente par intérim de Club Ultimate Villeray

L’ultimate est un sport mixte qui se joue avec un disque. Photo : Gracieuseté du Club Ultimate Villeray – Nathan Kolakovic

Élargir l’offre sportive faite aux femmes

L’ultimate est normalement un sport mixte, mais Alexandra Paillé le confirme, le but était d’offrir un espace pour les femmes qui ont envie de s’impliquer dans ce sport, tout en leur offrant un espace plus sécuritaire.

Il y a aussi le souhait de permettre aux femmes de s’entraîner entre elles. Alexandra souligne notamment que des études montrent que le développement sportif se fait mieux par genre plutôt que dans la mixité.

Souvent, lorsqu’on joue avec des gars, ils prennent plus de place. Les filles ont donc moins de chance de toucher au disque. L’idée est donc de se développer entre femmes avant de jouer avec des hommes en compétition. Alexandra Paillé, présidente par intérim de Club Ultimate Villeray

L’ultimate est un jeu qui se joue à sept contre sept et qui fonctionne un peu comme le football, mais avec un disque. Les équipes doivent marquer des buts avec le disque, mais les joueurs ne peuvent bouger lorsqu’elles sont en possession de celui-ci.

Une implication remarquée

Pour son implication dans le monde de l’ultimate dans l’arrondissement, Alexandra a récemment reçu un des cinq prix de reconnaissance des bénévoles décernés par la mairie de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Une reconnaissance qui l’a beaucoup touché, même si elle tient à préciser qu’elle ne fait pas ce qu’elle fait pour obtenir des récompenses.

Mais le travail des bénévoles du club a eu une certaine résonnance dans l’arrondissement puisque le club est passé de «trois à cinq équipes féminines, et il possède aussi quatre équipes juniors et une équipe de moins de 13 ans».

La reconnaissance de leur travail par l’arrondissement a également aidé à faire connaître le club qui accueille plein de nouveaux visages.

La prochaine saison commencera au printemps 2022.

La liste des récipiendaires du prix de reconnaissance des bénévoles est à retrouver ici.