Des jeunes de Parc-Extension organisent un débat pour les élections

Sylvain Ouellet et Geneviève Morency de Projet Montréal, Guillaume Lavoie et Mary Deros d'Ensemble Montéal et Giuliana Fumagalli et Leonora Indira King de Quartiers Montréal étaient présents à la réunion. Ils sont accompagnées des jeunes qui ont organisé l'événement.

Photo: Jean-Baptiste Demouy/Métro