Un axe cyclable plus long sur la rue Villeray ?

L’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite mettre en place un axe cyclable d’est en ouest.

Celui-ci verrait le jour entre l’avenue Christophe Colomb et la 24e avenue en fonction des consultations publiques qui ont été rendues publiques lundi.

Les résidents qui ont été consultés sont favorables à 71% pour la période estivale. En période hivernale, la favorabilité descend à 42%.

Les résultats de l’étude soulignent notamment que «les répondants plus âgés sont moins favorables au projet».

Un axe cyclable existe déjà sur la rue Villeray entre le parc Jarry et la rue Boyer. Ce projet viendrait le prolonger.

Le sondage a été réalisé sur Internet et par téléphone auprès de 600 résidents et commerces, institutions et organismes.

Les résultats complets sont à retrouver sur le site de l’arrondissement.