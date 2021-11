Une nouvelle murale dans Villeray

Une nouvelle murale créée par l’artiste autochtone Dee Barsy a vu le jour dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L’organisme MU a produit la murale. Elle est située dans Villeray au coin des rues Liège Est et de Saint-Denis.

Celui-ci a pour mission de «créer des murales pour voir et vivre l’art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un véritable Musée d’art à ciel ouvert».

L’artiste a dépeint un aigle et un colibri, respectivement appelés migizi et nenookaasi en langue ojibwé. Des lignes et des formes abstraites ont été ajoutées pour représenter le mouvement à travers le temps et l’espace, selon un communiqué de l’arrondissement.

Au centre de la murale se trouvent les étoiles circumpolaires du nord. Appelées Giiwedinong Anangoog en langue ojibwée, elles comprennent la Grande ourse et la petite ourse. Et en son centre, Tiohtià:ke, soit Montréal.

Dee Barsy est une artiste et peintre ojibwé originaire du Manitoba où elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts.

Pour réaliser l’œuvre, la peintre s’est notamment inspirée du livre, Ojibwe Sky Star Map Constellation Guide, An Introduction to Ojibwe Star Knowledge par Annette S. Lee.

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et l’organisme MU travaillent ensemble sur des projets divers de murales depuis 15 ans.