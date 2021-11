Une dernière collecte de feuilles le 24 novembre

Disposez vos résidus verts et feuilles mortes, en bordure de rue, entre 20h la veille et 7h le jour de la collecte.

Les feuilles n’en finissent plus de tomber avec le froid tardif. Une dernière collecte de feuilles aura lieu le 24 novembre dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Les résidus verts sont des déchets organiques: herbe coupée, feuilles mortes, résidus de nettoyage printanier et de jardinage, etc.

Leur collecte permet de produire du compost. Une partie est distribuée gratuitement aux citoyens deux fois par année, au printemps et à l’automne.

Pour les citoyens inquiets en raison de cet automne tardif, il est toujours possible de porter ses résidus verts à l’écocentre le plus proche, une fois la collecte des résidus verts terminée.

Laisser les feuilles dans son jardin

De son côté, Conservation de la Nature Canada invite la population à ne pas ramasser les feuilles mortes sur leur pelouse ou leur terrain.

En effet, ne pas ramasser les feuilles est «un petit geste de conservation qui peut favoriser la biodiversité» au sol et ce, de bien des manières indique le CNC.

L’organisme à but non lucratif précise qu’alors que «certains papillons migrent vers le sud, beaucoup d’insectes, dont certains pollinisateurs, et d’autres animaux sauvages s’installent dans les feuilles pour l’hiver».

Les feuilles mortes constituent une couche isolante qui les protège des grands froids et des fluctuations de la température durant la saison hivernale. Claude Drolet, chargé de projets à Conservation de la nature Canada au Québec

Un autre avantage de laisser derrière un peu de feuilles, selon le CNC, est que cela enrichit le sol.

Claude Drolet explique qu’en se décomposant, les feuilles se transforment en une couche naturelle qui enrichit le sol et combat les mauvaises herbes.

Articles recommandés par l’auteur La collecte des résidus verts bat son plein