Avec l’automne s’en vient les feuilles mortes et la collecte des résidus verts bat son plein jusqu’au mois de novembre. La collecte permet de produire du compost. Ce dernier servira aux espaces verts de la Ville et une partie sera redistribuée aux citoyens.

Les horaires de collecte sont disponibles sur le site d’info-collectes et varient en fonction de la localisation.

La collecte accepte les branches de conifères et de feuilles attachés en fagot ainsi que le bran de scie. Les copeaux, brindilles, la paille, les feuilles mortes et herbes coupées sont aussi acceptées. La collecte accepte aussi les résidus de potager et de jardinage.

Pour déposer ses résidus verts, il est important d’utiliser un contenant approprié. Sont ainsi acceptés les sacs en papier compostable, des boîtes en carton ou encore un contenant rigide réutilisable.

Dans le cas où le dépôt des résidus verts doit se faire en dehors des horaires de collecte, il existe d’autres solutions. Il est possible d’apporter ses résidus à l’écocentre le plus proche ou de les ajouter au compost de son jardin. En dernier recours, les résidus verts peuvent être mis avec les ordures ménagères.