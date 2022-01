Une grande manifestation aura lieu le 22 février, en plus de quatre jours de grève du milieu communautaire. En photo, la dernière manifestation similaire qui a eu le 9 novembre 2021.

Grève et manifestation du milieu communautaire en février

Cela avait été annoncé au mois de novembre. Près de 4000 organismes d’action communautaire entameront une grève de quatre jours du 21 au 24 février. Une grande manifestation est également prévue le 22 février. Et le Carrefour populaire de Saint-Michel organisera sa propre marche pour rejoindre le cortège officiel de la manifestation.

Le Carrefour populaire de Saint-Michel souhaite également marquer l’événement. Pour cela, il invite tous ceux qui souhaitent participer à se joindre à une première marche. Elle commencera au Carrefour populaire.

La marche partira le 22 février à 12h du Carrefour populaire. Et elle se dirigera vers le cortège principal. Ce dernier partira de la place Émilie-Gamelin, à côté de la station Berri-UQAM, à 14h.

Quelques slogans viennent agrémenter l’affiche de la manifestation. Notamment, «Carton rouge pour la CAQ», «Promesses brisées, communautaire fermé», ou encore, «Legault au banc des pénalités».

Sur la page de l’événement Facebook de l’organisme FRACA Montréal, on peut entre autres lire que, «la marche d’environ 2 km se terminera en action plus dérangeante à laquelle vous pourrez décider de participer ou non».

Un milieu communautaire à bout de souffle

La demande des organismes est simple, le respect de leur autonomie et une augmentation de leur financement. Le but est d’obtenir 460 millions de dollars de plus par année.

Selon les organisateurs, l’objectif de la manifestation et de la grève, est d’augmenter la pression sur le gouvernement en vue du prochain budget.

Caroline Toupin est coordonnatrice du Réseau québécois de l’action communautaire autonome et porte-parole de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Par l’entremise d’un communiqué datant de fin novembre, elle déplorait que « le dernier budget, qui ne contenait pratiquement aucune mesure structurante pour le communautaire, a provoqué une onde de colère dans le réseau. Avec la mise à jour, le gouvernement avait une chance de rectifier le tir, chance qu’il n’a malheureusement pas saisie. »

Selon l’organisme, « le milieu est à bout de souffle et le financement ne peut plus attendre».

