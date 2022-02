Allez patiner au rythme de la musique

Il y a de nombreuses activités hivernales dans les parcs de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extention. Mais si vous voulez danser tout en patinant, c’est votre chance.

Ça se passera au parc de Normanville les 12 et 19 février de 18h à 21h. Le 12 février, les patineurs pourront danser sur de la musique québécoise. Et le 19, ils auront le droit à une playlist des années 2000. Le tout grâce à un DJ présent pour ces deux occasions.

Initiation au vélo 4 saisons

Il y a également des ateliers d’initiation au vélo 4 saisons au parc Jarry. Les vélos, munis de clous vous permettront d’appréhender la conduite dans diverses conditions.

Les ateliers auront lieu les 12, 19 et 26 février ainsi que le 5 mars de 15h à 16h. Le rendez-vous se fera près du conteneur de Culture Vélo dans le parc Jarry.

LCSM bouge!

Loisirs Communautaires Saint-Michel (LCSM) organisera les 18 et 19 février dans le parc François-Perre. Respectivement de 17h30 à 20h30 et de 13h à 17h, il y aura un certain nombre d’activités pour toute la famille.

Parmi les activités, il y aura entre autres des batailles de boule de neige, du patinage, une mini-ferme avec distribution de tire d’érable ou encore de la musique.

Que vous viviez dans Villeray, Saint-Michel ou Parc-Extension, il y a des prêts de patins, de skis de fond, de raquettes, des ateliers d’initiation au patinage.

De nombreuses autres activités sont offertes dans l’arrondissement comme au parc Frédéric-Back.

