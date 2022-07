Développement économique local: PME MTL Centre-Est annonce une enveloppe de 2 M$

PME MTL Centre-Est a récemment annoncé qu’un fonds d’investissement de 2 M$ sera accordé à divers intervenants du développement économique local. Ce financement s’inscrit dans la mission de PME MTL Centre-Est de «faciliter la planification et la réalisation de projets urbains porteurs d’objectifs économiques, sociaux et communautaires».

«Tout cela peut se faire dans la mesure où les forces vives d’un milieu se mettent ensemble autour d’une vision commune, celle de bâtir des milieux de vie et de travail complets, mixtes et inclusifs», explique Jean-François Lalonde, directeur général de PME MTL Centre-Est.

Le premier projet à se prévaloir de cette enveloppe est la Cité des arts du cirque 2.0. Ce soutien est un coup de pouce vers la création d’un véritable pôle culturel autour du parc Frédéric-Back.

«Les arts vivants, et surtout le cirque, sont un levier de développement reconnu par tous. La Cité 2.0 a comme vocation de devenir un écosystème complet rassemblant autant les acteurs principaux de l’industrie circassienne que ceux liés au mouvement, à la créativité, au divertissement et à la performance corporelle, avec une approche écoresponsable de très haut niveau et un engagement soutenu envers le développement économique, social et communautaire du quartier Saint-Michel», soutient Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU.

Outre l’ambition de créer des emplois ainsi que des partenariats au sein de la communauté, la Cité des arts du cirque 2.0 s’inscrit dans une perspective d’envergure de revitalisation du quartier Saint-Michel en devenant un lieu de diffusion cultuelle.

«Les atouts de la Cité des arts du cirque pour le quartier Saint-Michel sont indéniables, tant au niveau de l’effervescence culturelle qu’en termes de développement socioéconomique et durable. Ce pôle majeur des arts vivants, porté par la TOHU, l’École nationale de cirque et le Cirque du Soleil, contribue à la transformation du quartier et à son rayonnement, non seulement dans l’arrondissement et dans la ville, mais bien au-delà et à l’échelle internationale» mentionne Laurence Lavigne Lalonde, mairesse d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Reste à voir comment cette enveloppe de 2 M$ accordée par PME MTL Centre-Est parviendra à transformer en cette version 2.0 ce concept déjà unique en Amérique du nord qu’est la Cité des arts du cirque.