Un nouveau Maxi dans Parc Extension

La chaîne Maxi accueille un nouveau magasin dans ses rangs, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension.

Le nouveau magasin fait près de 55 000 pieds carrés, plusieurs millions de dollars ont été investis dans le projet, et l’ouverture de ce magasin a mené à la création de 45 emplois.

«Le succès de nos magasins s’explique par notre politique de prix imbattable, la place de choix qu’occupent les produits d’ici sur nos tablettes, l’amélioration constante de notre offre et les projets d’investissements comme celui-ci alors que nos études démontrent qu’un magasin Maxi répondra plus que jamais et mieux que quiconque aux besoins de la clientèle de ce secteur», explique Patrick Blanchette, vice-président de Maxi, par voie de communiqué.

Afin de marquer cette ouverture, la directrice du magasin, Cassandre Chauvot, a remis un don de 5000$ à l’organisme Ressource-Action alimentaire de Parc-Extension.