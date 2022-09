Un projet de murale s’invite sur Bloomfield

Photo: Gracieuseté / Arrondissement de VSP et MU

L’Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension a ordonné, lors de sa séance du 15 septembre, la réalisation d’une murale sur la façade du 7220, avenue Bloomfield, à proximité de l’intersection Jean-Talon. L’œuvre a pour objectif de représenter la francisation des nouveaux arrivants.

En collaboration avec la Fondation de la langue française, le projet signé MC Marquis et Beige Fluo sera chapeauté par l’organisme MU. Les documents de l’Arrondissement décrivent une «composition éclatée et hyper colorée» où l’on distinguera à l’avant-plan les lettres composant le mot «Bonjour», premier contact avec le français pour beaucoup d’arrivants. Autour, des mots issus du vocabulaire québécois comme «Tuque», «Jaser» et «Chicane» seront eux aussi stylisés.

La murale sur Bloomfield s’inscrit comme première étape d’un projet de trois œuvres sur le même thème qui aboutira en 2024. Les expressions françaises représentées y deviendront de plus en plus élaborées, afin de symboliser l’évolution dans l’apprentissage de la langue.