Une nouvelle cour pour l’école Sainte-Cécile

Les 470 élèves de l’école primaire Sainte-Cécile et les habitants du quartier de Villeray peuvent dès maintenant profiter des nouveaux aménagements de la cour de l’établissement scolaire située sur l’avenue de Gaspé.

Les enfants peuvent désormais dépenser toute l’énergie accumulée en classe sur les terrains de soccer et de hockey, les espaces de basketball, la zone de ballon-poire et le parcours d’hébertisme, ou encore décompresser aux tables, bancs et espaces de socialisation de la zone calme.

Autre ajout: une estrade en bois et un tableau qui rendent possible l’apprentissage en plein air.

«Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux élèves un espace de vie et de détente si beau, si moderne et si accueillant, a souligné la directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), Isabelle Gélinas, lors de l’inauguration officielle de la cour d’école, le 27 septembre. Au-delà d’un lieu d’apprentissage, l’école est aussi un lieu de vie, pleinement intégrée à sa communauté, et c’est une grande fierté de savoir que les habitants pourront profiter de ces installations en dehors des horaires scolaires.»

Photo: CSSDM Photo: CSSDM

Au chapitre de la résilience de l’espace extérieur contre les effets de la crise climatique, les infrastructures souterraines ont été rénovées pour assurer une meilleure gestion des eaux pluviales. Plusieurs arbres et arbustes ont aussi été plantés dans un effort de verdissement du lieu et de réduction des îlots de chaleur.

Le coût total du réaménagement de la cour de l’école Sainte-Cécile s’élève à 5 M$.