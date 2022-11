Logements: Montréal acquiert un ancien garage au coût de 4,75M$

Montréal reluque un ancien garage dans le quartier Parc-Extension, dans lequel elle souhaite créer une trentaine de logements abordables. L’initiative lui coûterait 4,75 M$. Pour compléter la transaction, la Ville espère compter sur l’appui de Québec.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté une résolution pour rendre possible l’acquisition d’un immeuble situé au 690-700 rue Jarry Ouest dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à la séance du 16 novembre. La valeur foncière de cette immeuble n’est que de 1,3 M$.

L’arrondissement investirait 200 000 $ du budget total pour créer des logements abordables dans ce quartier hautement affecté par la crise du logement. «Les besoins en logements sont criants», déclare la mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde dans un communiqué de presse.

En effet, des données publiées par le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ) montrent que les loyers ont grimpé jusqu’à 17% entre 2020 et 2021 à Parc-Extension, alors que les rénovictions se sont intensifiées ces dernières années. «Toutes les semaines, le téléphone sonne au bureau, et au bout du fil, il y a une personne désemparée, sur le point de se faire évincer. Il faut agir pour offrir un loyer décent pour les plus vulnérables », déplore la mairesse.

L’investissement de la ville permettra à un organisme d’élaborer un projet pour réaliser une trentaine de logements abordables, en concertant les résidents du quartier pour répondre à leurs besoins.

Le projet s’inscrit dans le Chantier Montréal abordable qui œuvre pour «la réalisation de davantage de projets de logements sociaux et abordables », explique le vice-président du comité exécutif Benoit Dorais dans un communiqué.

Depuis 2019, la Ville de Montréal a entrepris des initiatives pour permettre de réaliser 120 logements sociaux et abordables dans le quartier Parc-Extension.

