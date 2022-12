Candidatures ouvertes pour les Prix reconnaissance des bénévoles

Le lancement des mises en candidatures de la 11e édition des Prix de reconnaissance bénévoles de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a eu lieu le 6 décembre, lors de la séance du conseil d’arrondissement, en présence de la mairesse Laurence Lavigne Lalonde.

«Chaque année, on souligne la contribution importante de centaines de bénévoles dans l’arrondissement», souligne la mairesse par voie de communiqué.

Pour pouvoir participer, le candidat doit avoir accompli une activité bénévole ayant une mention au sein d’un organisme à but non lucratif partenaire de l’arrondissement et situé dans l’arrondissement. De plus, il devra être proposé par un membre de cet organisme. Enfin, un organisme peut proposer qu’une seule candidature par catégorie.

Le formulaire de mise en candidature est disponible uniquement en ligne sur le site web de l’arrondissement jusqu’au 31 janvier