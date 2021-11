Auzou Québec: femme et ­pompière, et pourquoi pas ?

Longtemps réservé aux hommes, le métier de pompier s’est peu à peu ouvert aux femmes. Toutefois, ­celles-ci restent encore minoritaires.

Un «métier d’homme»

Avant la création du métier de pompier, on lutte comme on peut contre les incendies. Il y a urgence à agir, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, peu importe qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes ! ­Le cégep de ­Montmorency, le seul à offrir le diplôme d’études collégiales (DEC) en ­Techniques de sécurité incendie, a mis en place un programme spécial destiné aux femmes. Intitulé «­Les filles ont le feu sacré !», ce programme propose aux jeunes femmes de 15 à 25 ans de découvrir le métier de pompière. En cinq ans d’existence, il a permis à 25 femmes d’être admises au ­DEC, alors qu’à sa création, aucune femme n’avait fait de demande !

L’ouverture aux femmes

Au ­Canada, l’égalité ­homme-femme est un concept largement répandu depuis plusieurs années. De nombreux métiers non traditionnels sont maintenant occupés par des femmes. Du côté des pompiers, c’est en 1926 qu’une femme est reconnue pour la première fois comme pompière volontaire*. Emma ­Vernell, alors âgée de 50 ans, a pris la place de son mari dans la brigade de pompiers volontaires* de ­Red ­Bank, au ­Nouveau-Brunswick, après le décès de ­celui-ci lors d’une intervention* pour mettre fin à un incendie.

Ce contenu est extrait du livre À la découverte des pompiers de Pierre Alexandre Bonin et Mika.

Les pompières au Québec

Au ­Québec, il faut attendre 1986 pour voir une première pompière professionnelle, ­Monique ­Lanteigne, travailler au ­Québec. Depuis, les choses ont changé, mais les femmes sont encore ­sous-représentées dans ce corps de métier.

Le savais-tu ?

Au Canada, on comptait 1 445 pompières actives en 2017.

Au Québec, la proportion de pompières est passée de 2 % à 4 % entre 2012 et 2018.