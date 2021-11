Le Curieux: le centre-ville après la COVID-19

À cause de la pandémie COVID-19, du jour au lendemain, les immeubles de bureaux du centre-ville se sont vidés.

Des tours vidées

À cause de la pandémie, en mars 2020, les travailleurs ont dû rester à la maison et travailler de chez eux.

Du jour au lendemain, les immeubles de bureaux du centre-ville se sont vidés. Normalement, 300 000 personnes y travaillent chaque jour.

Depuis le 15 novembre, le gouvernement ne recommande plus le télétravail (travail à distance). Mais plus de la moitié des employeurs (54%) ont choisi un rythme de travail hybride. Cela signifie que les travailleurs ne reviendront au bureau que quelques jours par semaine.

Un centre-ville déserté

Quand les travailleurs sont au bureau au centre-ville, ils vont manger au restaurant le midi, font des courses dans les boutiques.

Au plus fort de la crise, presque la totalité (90 à 95%) des travailleurs du centre-ville de Montréal étaient en télétravail. De plus, les voyages internationaux étant interdits, il n’y avait plus non plus de touristes étrangers.

Le centre-ville était devenu désert (vide). Beaucoup de commerces ont dû fermer leurs portes faute d’avoir suffisamment de clients.

Et l’avenir?

Les commerçants demandent aux travailleurs de revenir au bureau au centre-ville. Même si certains commencent à le faire, ils ne seront peut-être plus jamais aussi nombreux qu’avant.

Pour faire revivre le centre-ville, il faudrait le réinventer et le redessiner de façon à l’adapter aux nouvelles habitudes, selon des experts. Par exemple, plus de place pourrait être laissée aux piétons et aux vélos dans les rues ; les espaces de bureaux vacants (vides) pourraient être transformés.

À faire cette fin de semaine au centre-Ville

Envie de développer ton talent artistique ? Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) propose quatre activités créatives les fins de semaine à partir du 4 décembre. Inspirées des œuvres de la collection et des expositions du moment, tu pourras créer le portrait d’un être cher à la manière de l’artiste Kehinde Wiley ou encore une sculpture de cœur à décorer.

Informations : https://www.mbam.qc.ca/fr/calendrier/?filters=1