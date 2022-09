C’est l’heure de la campagne électorale

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

C’est parti!

Les élections provinciales ont été déclenchées! Le 3 octobre, les Québécois iront voter pour élire leurs députés. Ce sont les individus qui les représentent à l’Assemblée nationale, où sont votées les lois qui s’appliquent dans toute la province.

Les Montréalais seront représentés par 27 députés. Tu as déjà dû voir, dans les rues de Montréal, les pancartes électorales des personnes qui se portent candidates.

Dans les prochaines semaines, elles expliqueront leurs programmes. Ainsi, les citoyens pourront choisir la personne qui correspond le mieux à leur vision du Québec.

125

Les élections provinciales ont lieu tous les quatre ans. Le Québec est divisé en 125 circonscriptions (parties), dont 27 sont situées à Montréal. Chacune est représentée par une ou un député.

Le dirigeant du parti politique qui obtiendra le plus de députés deviendra le premier ministre du Québec pour les quatre prochaines années. Depuis 2018, c’est François Legault, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui est le premier ministre.

Dans la province, 6,3 millions de personnes pourront aller voter le 3 octobre, dont 1 284 617 personnes à Montréal.

Les enjeux

Plusieurs personnalités politiques connues font campagne (sont candidates) à Montréal. C’est notamment le cas de Dominique Anglade, la cheffe du Parti libéral, dans le sud-ouest de la ville, et de Paul St-Pierre Plamondon, le dirigeant du Parti québécois, dans l’est de Montréal. Montréal est la plus grande ville de la province et doit faire face à de nombreux enjeux sur les plans du climat, du logement ou encore de la violence. C’est pourquoi la mairesse de Montréal a déjà demandé aux prochains élus d’apporter une aide plus importante à la ville.

ACTIVITÉS

Rivière-des-Prairies

Nature poétique

Masako Miyazaki est une photographe d’origine japonaise qui vit et travaille à Montréal. Reconnue à travers le monde, l’artiste tente de capturer la nature derrière son objectif et d’en montrer toute la poésie. Tu pourras découvrir son art grâce à l’exposition Chant d’une clématite, nom qui désigne une petite fleur, présentée au parc Saint-Joseph. Gratuit.

Chant d’une clématite de Masako Miyazaki

Jusqu’au 7 mai 2023

Parc Saint-Joseph

9909, 68e Avenue

https://montreal.ca/evenements/chant-dune-clematite-song-clematis-de-masako-miyazaki-28675

Rosemont

Jardins de lumière

Ne manque pas ce classique de l’automne où le Jardin botanique s’éclaire de mille et une lanternes! Une tradition depuis trente ans. Cette fois, on y mettra en scène la légende de Pangu, le géant qui créa le monde. Le jardin japonais et celui des Premières-Nations brilleront aussi de mille feux pour l’occasion. Payant.

Jardins de lumière

Jusqu’au 31 octobre prochain

Au Jardin botanique

https://espacepourlavie.ca/commmuniques/jardins-de-lumiere