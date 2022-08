La métamorphose de l’Insectarium

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Grande réouverture

Dégueu, les insectes? Tu peux dépasser tes appréhensions (peurs) et en apprendre plus sur ces petites bêtes très intrigantes (étonnantes) en visitant l’Insectarium de Montréal. Il a rouvert ses portes en avril après trois ans de travaux. Il a été complètement rénové.

Une vingtaine d’architectes et de créateurs ont participé au processus de métamorphose (changement) de cette institution, ouverte en 1986. Leur but: donner l’impression aux visiteurs d’être dans la peau des insectes!

Prêt pour vivre une expérience sensorielle (des sens)?

Changer ses perceptions

T’es-tu déjà demandé comment voient les insectes, comment ils se sentent entre les brindilles ou même comment ils communiquent?

Pour en avoir une idée, tu pourras, par exemple, parcourir des galeries souterraines qui reproduisent l’habitat naturel de certains insectes. Tu observeras également différentes espèces à travers les six vivariums (aquarium sans eau, pour les petits animaux).

Tu te promèneras aussi parmi les papillons en liberté dans une grande serre ouverte toute l’année. Un petit cours d’eau la traverse, reproduisant un milieu naturel complet.

Expérience unique

Savais-tu que l’Insectarium de Montréal est l’endroit en Amérique du Nord où il est possible d’observer le plus d’insectes différents? En effet, plus de 2500 spécimens (individus) appartenant à 1500 espèces sont épinglés dans les 72 vitrines de l’Insectarium!

Et c’est sans compter les papillons, sauterelles, coléoptères et autres fourmis coupe-feuille qui se baladent en liberté dans les vivariums. Avant les rénovations, plus de 500 000 personnes par année venaient à la rencontre de ce monde miniature (petit).

ACTIVITÉS

Quartier des spectacles

En mode classique

As-tu déjà été spectateur d’un spectacle de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM)? Cet été, l’OSM t’invite à découvrir les langues, musiques et cultures des Amériques dans les derniers siècles. Pour sa première «Virée classique», l’orchestre invite plusieurs artistes à performer en salle. Plusieurs activités gratuites auront aussi lieu pour l’occasion.

Gracieuseté OSM

Village

Sauter sur une licorne

Envie de sauter sur une licorne gonflable? Alors, rendez-vous sur la place du Village gai le 6 août! Cette activité est proposée dans le cadre de Fierté Montréal, un moment de l’année où on célèbre la communauté LGBTQ+ (homosexuels, lesbiennes, trans…). Un kiosque d’information sera aussi disponible sur place. Le grand défilé aura lieu le 7 août dès 13h.

Gracieuseté Fierté Montréal