Le Curieux: les dessous du Cirque du Soleil

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Grand retour

As-tu vu son chapiteau dans le Vieux-Port? Après trois ans de pause, notamment à cause de la pandémie, le Cirque du Soleil est de retour à Montréal!

Jusqu’au 14 août, la compagnie présentera Kooza. Ce spectacle raconte l’histoire d’Innocent, un personnage enfantin qui découvre le monde. Au détour de son voyage, il rencontre une ribambelle (de nombreux) de personnages sur des échasses, en monocycle, à vélo sur des fils de fer, etc. Au total, 51 artistes se partagent la scène.

Créativité québécoise

Le Cirque du Soleil est une compagnie de cirque québécoise connue dans le monde entier. L’aventure a commencé en 1984, à Baie-Saint-Paul, dans le Charlevoix.

C’est Guy Laliberté et Daniel Gauthier qui l’ont créé. Au début, le Cirque du Soleil comptait une vingtaine d’artistes. Aujourd’hui, ils sont 1400 ! Ils proviennent d’une cinquantaine de pays différents et sont tout autant gymnastes, que pros de skateboard ou de vélo, designers de mode, clowns, musiciens ou danseurs.

En 2015, Guy Laliberté a vendu le Cirque du Soleil à des entreprises américaine et chinoise.

Réinventer le cirque

Pas de lions qui sautent à travers un cerceau de feu ou de singes qui font des tours. Le Cirque du Soleil a réinventé la formule. Il met plutôt en vedettes des artistes de toutes sortes, soigne la mise en scène et la musique.

Un changement qui a séduit la planète : le Cirque du Soleil s’est produit dans plus 450 villes et a attiré plus de 190 millions de spectateurs. C’est cinq fois la population du Canada !

Activités



Van Gogh en trois dimensions

Tu connais le peintre hollandais Van Gogh? L’exposition VAN GOGH – Distorsion te permettra de plonger dans son univers rempli de ciels étoilés, de paysages et de fleurs. Murs, plafond et plancher accueilleront ce parcours en lumière mettant en vedette plus de 225 tableaux. Une expérience immersive à découvrir. Payant.

VAN GOGH – Distorsion

Jusqu’au 5 septembre

Oasis immersion

https://oasis.im/a-laffiche-van-gogh-distorsion/

Visuel: Van Gogh, crédit : Marelle Communications

Dimanche en famille au musée Pointe-à-Callière

Découvrir un campement de Vikings, écouter des mythes et des légendes déclamées par un skald (poète scandinave), s’initier aux techniques de combat, tester l’art magique du tissage pratiqué par les femmes… Chaque dimanche, le musée Pointe-à-Callière organise des activités gratuites pour les familles autour de l’exposition VIKINGS – Dragons des mers du Nord.

Tous les dimanches de 11h à 17h, jusqu’au 21 août

Au musée Pointe-à-Callière

https://pacmusee.qc.ca/fr/calendrier/collection/dimanches-familles-2022/