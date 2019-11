Reportez-vous les tâches importantes à plus tard? Si vous le faites, les coûts peuvent être importants. Découvrons les effets de la procrastination.

Premièrement

L’habitude de reporter au lendemain peut faire en sorte que vous ne réaliserez pas vos rêves. Par exemple, je rencontre régulièrement des gens qui rêvent d’écrire un livre un jour, mais quand je leur demande où ils en sont dans l’écriture de

leur ouvrage, ils me répondent qu’ils n’ont pas encore commencé! J’ai une grosse nouvelle pour eux: s’ils n’écrivent pas quelques mots par jour, leur projet ne se réalisera jamais.

La procrastination, cette tendance à toujours remettre son travail au lendemain, peut engendrer un niveau de stress important qui est néfaste pour la santé.

Deuxièmement

La procrastination peut avoir des conséquences négatives sur le sentiment de confiance personnelle. À force de ne pas réaliser ses projets ou de les livrer en retard, vous pouvez finir par douter de vos compétences ou habiletés. Cela peut également avoir des répercussions importantes sur votre estime de soi. Or, pour se réaliser pleinement et entretenir un bonheur bienfaisant, un être humain doit pouvoir avoir une bonne confiance en soi et une estime personnelle solide.

Troisièmement

Cela peut affecter négativement votre carrière. Si vous finissez par avoir la réputation de quelqu’un en qui on ne peut pas avoir confiance, les mandats importants ne vous seront plus confiés. Vos chances de progression dans l’organisation diminueront et vous risquez fort de faire partie des premiers à qui on montrera la porte quand les compressions budgétaires se feront pressantes.

Quatrièmement

Cela peut nuire à votre employabilité. Si vous reportez constamment l’apprentissage de nouveaux savoirs (vous savez, cette formation qu’on vous a fortement conseillée), vous risquez de voir votre valeur baisser sur le marché du travail.

Cinquièmement

La procrastination fait grandir votre niveau de stress et peut avoir un effet négatif sur votre santé. À force de courir et de se sentir pressé par le temps parce qu’on ne s’est pas lancé dans l’action quand c’était le temps, notre corps est agressé.

Finalement

Remettre au lendemain vous fait gaspiller du temps. Et, on le réalise souvent trop tard, mais il est offert en quantité limitée. Et c’est très triste de se contenter de regretter tout ce qu’on aurait pu accomplir pendant notre court passage ici.

Alors, sortez de votre torpeur. Apprenez à faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Distinguez les projets auxquels vous tenez des simples fantasmes que vous entretenez. Puis, lancez-vous dans l’action en posant des gestes, chaque jour, afin de réaliser ce qui importe vraiment pour vous.