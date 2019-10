Dans ma dernière chronique, je traitais des risques de décrochage scolaire liés à la pénurie de main-d’œuvre. Voyons de plus près comment aider les jeunes à faire les bons choix.

Beaucoup d’emplois disponibles aux salaires alléchants font miroiter des bénéfices à court terme qui peuvent facilement détourner les jeunes de l’école. Et à long terme, que leur arrivera-t-il? Que pouvons-nous faire pour leur éviter d’hypothéquer leur avenir au profit de satisfactions immédiates et brèves?

Le problème n’est pas qu’ils occupent un emploi pendant les études. Il s’agit surtout de nous mobiliser pour favoriser une réelle conciliation études-travail. Un emploi étudiant permet aux jeunes de mieux se connaître et de se familiariser avec le marché du travail.

Ainsi, les employeurs se doivent «d’offrir aux employés étudiants des conditions de travail favorisant la réussite et la persévérance scolaires».

En effet, les employeurs ont une responsabilité envers les étudiants qu’ils embauchent, ne serait-ce qu’en étant au fait des conséquences du décrochage scolaire sur la société, mais aussi en leur offrant un milieu de travail à la fois stimulant, respectueux et équilibré.

Ne vous méprenez pas: je suis très sensible aux besoins des employeurs, mais pas au détriment de l’avenir des jeunes et de leurs besoins d’accompagnement et d’équilibre. Les employeurs ont le devoir de placer les intérêts de leurs jeunes employés au cœur de leurs décisions d’embauche.

Et comme parents? Comment guider nos jeunes tout en évitant de brimer leur importante liberté et leur besoin de se définir comme personnes à part entière? Ils sont à la recherche de leur identité et nous pouvons les accompagner sans pour autant leur dire quoi faire. En tant que parents, nous sommes la première source d’influence des jeunes. Il est donc important que nous soyons à la fois présents et ouverts, ce qui peut sembler plus facile à dire qu’à faire.

L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec consacre sa Semaine québécoise de l’orientation 2019 (du 4 au 8 novembre) aux parents, sous le thème «Ses choix, mon soutien, son avenir».

Différents moyens sont à notre portée pour accompagner nos jeunes dans la recherche de projets qui ont du sens pour eux, y compris dans la conciliation études-travail.

Les accompagner dans leur exploration professionnelle, par exemple, au moment de choisir un emploi qui leur permettra de mieux se connaître et de découvrir un nouveau domaine pour valider leurs intérêts. Ou encore, participer avec eux aux visites d’établissements scolaires au cours d’événements «portes ouvertes» et en discuter ensemble par la suite.

Prendre le temps d’écouter ce qu’ils ont à nous dire, parfois de façon détournée et pas toujours au moment où nous sommes prêts. Il semble que, comme parents, nous gagnons à démontrer de l’ouverture lorsque notre progéniture s’ouvre à nous pour donner accès au fond de sa pensée.

Nous montrer patients (pas toujours facile, n’est-ce pas?) devant les fréquents changements de projets d’orientation. Il n’est pas nécessaire de choisir pour la vie à 17 ans! Dédramatisez et encouragez-les à observer comment ils se sentent dans leurs différentes activités scolaires et parascolaires, mais aussi au travail.

Savoir que les jeunes ont besoin d’accompagnement pour les aider à cheminer et à trouver une voie qui leur ressemble. Que ce soit pour établir un projet d’avenir ou trouver l’équilibre entre leurs occupations, nous pouvons éclairer leur horizon!

Josée Landry, c.o., est présidente de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.

